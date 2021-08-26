杜絕非洲豬瘟 桃園市輔導166家養豬戶

非洲豬瘟防疫，廚餘養豬擬暫停。桃園市長鄭文燦今天表示，桃園有166家養豬戶，將由農業局進行輔導因應，回收廚餘將由環境清潔稽查大隊及各中隊妥善處理。

非洲豬瘟中央災害應變中心昨天表示，針對來自越南走私肉品檢出非洲豬瘟陽性案，累計清查5000多處，計4件驗出陽性；為杜絕經廚餘感染豬隻，近日可能宣布養豬暫停餵廚餘一個月。

鄭文燦今天主持桃園市政府防疫專案會議時表示，將由桃園市政府環保局及農業局落實相關應變計畫，針對廚餘去化問題，與堆肥廠、焚化廠研討執行方案，並請環境清潔稽查大隊及各中隊妥善處理回收廚餘。

鄭文燦也說，將請農業局與養豬協會及全市166家養豬戶立即溝通，針對改採飼料養豬及補助原則等，儘速輔導業者瞭解非洲豬瘟相關因應對策。

針對境外生將從9月起陸續來台，桃園市觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園市防疫旅館共有25家，房間數2880間，因應開學，已協調業者加入防疫旅館行列，屆時家數可再增加。

楊勝評說，已通知桃園市大專院校優先申請集中檢疫所名額，境外生可以專案價每日每房新台幣1500元入住。

楊勝評說，目前有意願提供桃園市境外生入住的防疫旅館有14家，住宿優惠價格為每日每房1500元至3000元不等，今天將提供名冊給桃園市大專院校參考，讓學校依需求各自向防疫旅館預定房間。