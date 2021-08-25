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台南查獲越南非洲豬瘟月餅 黃偉哲：嚴懲

中央社 / 台南25日電

麻豆區查獲3個非洲豬瘟陽性的越南月餅，台南市長黃偉哲今天痛斥「非常非常可惡」，一定會嚴懲。中秋將至，他呼籲民眾切勿自國外攜帶肉類產品入境及網購國外肉品寄送台灣。

台南市政府警察局刑警大隊今天在永康區、麻豆區查扣包括肉鬆製品、糖醋排骨調味料，以及3個月餅等可疑肉製品，其中，月餅檢驗非洲豬瘟呈現陽性反應。台南地檢署則表示，目前沒有證據顯示月餅有出售給他人，但月餅取得來源，以及是否有他人或商家從同一來源取得非洲豬瘟物品仍待追查。

黃偉哲率農業局副局長陳仲杰、環保局長謝世傑出席今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫線上記者會。針對防堵非洲豬瘟，包括肉品市場及屠宰市場進行生物安全查核、廚餘處理等，制訂「嚴查、嚴防、嚴罰」三大策略。

黃偉哲指出，這起非洲豬瘟月餅，當事人說法是越南籍太太想吃越南月餅，因而到越南雜貨店訂購。他對此感到遺憾，也覺得非常非常可惡，台灣好不容易擺脫20多年來口蹄疫區污名，如今可能成為非洲豬瘟疫區。

9月份適逢中秋假期，黃偉哲再次呼籲，民眾切勿自國外攜帶肉類產品入境，以及網購國外肉品寄送台灣，以免遭罰。

謝世傑指出，為嚴防豬瘟病毒透過廚餘造成感染，第一時間盤點採廚餘養豬畜牧場，22日5組人員分頭查核列管14家採用廚餘養豬畜牧場，業者均依規定高溫蒸煮攝氏90度以上、時間至少1小時；查核畜牧場都依相關規定進行再利用，且近期無大量豬隻死亡情形。

陳仲杰指出，已針對全市602場養豬場進行生物安全查核輔導，也持續監測異常死亡豬隻、場外斃死豬及海漂豬。另外，民政局合作加強新住民對於非洲豬瘟防疫宣導。

非洲豬瘟 月餅 越南

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