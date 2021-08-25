非洲豬瘟走私肉品現食安隱憂 張麗善籲全面禁廚餘養豬

非洲豬瘟走私肉品案引發社會關注，雲林縣長張麗善今天表示，世界動物衛生組織去年6月正式將台灣從口蹄疫區除名，此次事件攸關國家食安及畜牧產業，不能讓台灣再因非洲豬瘟又陷入另一窘境，她提出全面禁止廚餘養豬、加強邊境管理、嚴謹追蹤流向徹底焚毀、嚴格追查進口肉製品，及來源不明標示不清絕對不買等5大訴求，並呼籲中央立即全面禁止廚餘養豬，防堵任何破口。

農業處長吳芳銘表示，人體若食用到含有非洲豬瘟的豬肉製品較無直接影響，但若變成廚餘，被畜牧場拿去養豬，豬隻就會染疫甚至傳播，因此有相關肉製品或過期品要丟棄，不可丟到廚餘桶，必須交給清潔隊員或丟進垃圾車裡，經過焚燒、銷毀才可以杜絕病菌傳播。

吳芳銘說，廚餘高溫殺菌的條件必須以90度高溫連續50分鐘烹煮才能餵食豬隻，非常費工，不過雲林縣內的豬農都有高度共識，從落實禁用廚餘養豬近3年都改用飼料養豬，去年7月之後已查不到有違規使用廚餘養豬情形。

張麗善表示，國內目前禁用廚餘養豬的縣市包括雲林、台東、花蓮、金門，她認為，歐盟、澳洲及美國境內許多州都早已禁用廚餘養豬，這項禁令除是保護本土養豬產業，也是推動產業轉型升級的契機。

張麗善指出，當宣布雲林縣禁止廚餘養豬時並未獲中央支持，中央反倒提出10多億預算，補貼協助廚餘養豬戶建立廚餘蒸煮設備，如今走私豬肉製品案反映出國門邊境檢疫疏失，顯示有破口之虞，她認為中央藉此機會應當機立斷，全面禁止廚餘養豬，降低非洲豬瘟進入台灣的風險。