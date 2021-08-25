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非洲豬瘟叩關 南部肉品業怕病豬循「口蹄疫模式」入境

聯合報 / 記者王昭月／ 高雄即時報導
移民署高雄專勤隊昨查獲一家越南雜貨店有來源不明的肉製品。記者王昭月／翻攝
移民署高雄專勤隊昨查獲一家越南雜貨店有來源不明的肉製品。記者王昭月／翻攝

農委會公布首宗含有非洲豬瘟走私豬肉品夾帶在月餅和越南肉桂卷中走私入境，涉案者是對越南籍母女，移民署高雄專勤隊昨天也另查獲位在小港區一家越南雜貨店有來源不明肉製品。高雄市養豬協會理事長王忠禮表示，查獲越南肉品尚屬「小兒科」，大家怕的是對岸走私銷入具有瘟病的全豬，最近坊間即有重現當年口蹄疫模式的氛圍，不可輕忽。

農委會主委陳吉仲預訂今午2點召開視訊會議，王忠禮表示將會建議加強稽查，並加重走私刑罰，且一次就採最重罰，免得不肖人士認定走私幾次都還划算，繼續鋌而走險。

王忠禮說，近日傳有越南裔民眾空運疑有染上非洲豬瘟的肉品進口，但因屬肉鬆內脯等製品，染疫機率低，屬「小兒科」，他較擔心的是對岸染病全豬循走私管道進口，引發類似往年的「口蹄疫風暴」。

他說，目前大陸豬肉一公斤50多元，愈近年關，豬肉呈倍數成長，豬價可能會再降到3、40元，此時進口豬價較高台灣，市場可為，很怕對岸會循此模式將帶有病菌的豬隻銷進台灣。

王忠禮說，20多年前口蹄疫爆發時，台灣豬價高，大陸價格低，病豬即從新竹、雲林等地登陸台灣，近期非洲豬瘟事件再起，感覺路數雷同，怕病豬循同一管道再進來。

高市鳳山肉品市場主任范姜朝謨表示，中元節後肉市休市三天至今午才會重新開盤，非洲豬瘟事件是否造成豬價衝擊，下午可見分曉。

非洲豬瘟 走私 越南

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