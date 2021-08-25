影／越南女替同鄉收香腸沒轉交 警送驗45條查非洲豬瘟

台灣有走私非洲豬瘟製品流入市面，警政署通報各縣市警局協同衛生單位清查，台中市第二警分局昨獲報，有市民收受從越南寄出，疑為非洲豬瘟的越南香腸，經到場查緝，查扣45條、重1.8公斤的越南香腸，涉案阮姓女子說，她替同鄉代收、代寄包裹，該批香腸的收件人是另名阮姓同鄉，但同鄉沒收件就回越南，不知有無非洲豬瘟，全案將移請市府農業局送驗查明。

台中市第二警分局表示，近日非洲豬瘟產品走私流入市面，引發國人關注，昨天下午3時許獲報，北區大誠街一處民宅，疑有非洲豬瘟的豬肉製品，經派員前往越南籍阮姓女子的住處調查，現場查獲45條越南香腸，重約1.8公斤。

警方發現，該批豬肉製品標籤文字說明都是越南文，又沒有中文標示，將移請市府農業局動物保護防疫處、農委會防檢局帶回化驗。

越南籍阮姓女子表示，她替同鄉代收、代寄包裹，該批越南香腸是6月上旬所收到的，當時的收件人是另名越南籍阮姓友人，該批香腸是友人家人所寄，不過友人沒有領件，就已返回越南，所以該批香腸就一直留下來，但她沒有食用或另外轉售。

第二警分局表示，對阮女說法抱持保留態度，針對是否有販售，其數量和流向，將積極追查，內政部移民署中區事務大隊科技偵查隊也將協助查察外籍配偶及移工身分，以利溯源追查境外肉品來源。