防非洲豬瘟入侵 嘉縣查獲2件越南空運香腸及火腿送驗

國內查獲越南走私肉品挾帶非洲豬瘟病毒，防範非洲豬瘟，嘉義縣啟動廚餘養豬戶及越南小吃店全面清查，家畜疾病防治所清查轄區養豬場，移民署嘉義縣服務站對越南新住民加強宣導，避免購買疫區肉製品遭受重罰。

警政署清查發現走私肉品流向國內22縣市共1338處，警方、移民署會同縣府農業處、衛生局，清查多處據點，昨天在水上鄉及太保市查獲2件越南空運來台的香腸及火腿送驗。

為防止走私肉品混入廚餘，讓豬隻吃到，縣府針對廚餘養豬戶啟動全面清查，農業處會同環保局、家畜所聯合稽查，第一階段清查廚餘養豬戶，共有7戶取得檢核再利用許可使用廚餘、49戶改用飼料及6戶離牧。

使用廚餘養豬戶，若未落實廚餘高溫蒸煮達中心溫度攝氏90度以上至少1小時，依廢棄物清理法定裁罰1200元至300萬罰款；未取得廚餘檢核再利用許可擅自使用廚餘養豬，依飼料管理法裁罰3萬元至300萬元，到目前為止未發現違規養豬場。

另，衛生局會同警方、農業處等相關單位，查越南小吃店販售肉品來源是否合法，農委會防檢局要求家畜所針對轄區養豬場全面清查，是否有養豬場使用來路不明廚餘養豬。