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嘉市擴大稽查移工及店家 未發現走私肉品

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市衛生局會同移民署昨天及今天擴大稽查，到12間越南餐飲店，未查獲有進口可疑肉製品。記者林伯驊／翻攝
嘉市衛生局會同移民署昨天及今天擴大稽查，到12間越南餐飲店，未查獲有進口可疑肉製品。記者林伯驊／翻攝

國內查獲走私的越南肉品驗出非洲豬瘟病毒，全台追查流向，嘉義市警方昨天與衛生局清查4名移工，今天再度查10名移工，不過大多都只購入日用品，例如服飾、化妝品等，幸好都沒購買相關肉製品。

嘉市警方昨天接獲有向走私公司購買的名單，與衛生局人員清查4人，分別擔任看護等職業，4人被問及有無購買肉製品時，全都否認，還有在越南的妻子寄東西給丈夫；據了解，4人都很配合調查，有人出示收貨的包裹箱子，也有人主動開冰箱供查驗，都沒有發現肉品。

警方今再掌握11名嘉市的移工，下午會同衛生局人員分頭前往，清查10人、另1人不在，依然都沒發現購入肉製品，都是日用品，例如化妝品、衣服、鞋子、餅乾等。

此外，市府衛生局跟移民署展開擴大稽查，到嘉市的越南餐飲店、食品店，昨稽查3間，其中1間餐飲店屬回教食物，所以沒賣豬肉，另2家賣豬肉冷凍產品，來源都是台灣豬，並委託國內的製造廠做，確認不是越南進口可能有疑慮的肉品；今下午再到9家越南餐飲店，依然沒發現從越南進口的肉製品。

嘉義市警方及衛生局連兩天清查14名移工，都沒發現有購入可疑肉製品。圖為今天清查情況。記者林伯驊／翻攝
嘉義市警方及衛生局連兩天清查14名移工，都沒發現有購入可疑肉製品。圖為今天清查情況。記者林伯驊／翻攝
嘉市衛生局會同移民署今下午到越南物品販賣店，稽查有無進口可疑的肉製品。記者林伯驊／翻攝
嘉市衛生局會同移民署今下午到越南物品販賣店，稽查有無進口可疑的肉製品。記者林伯驊／翻攝
嘉市衛生局會同移民署，昨天及今天擴大稽查，到越南餐飲店，並未發現有可疑的進口肉製品。記者林伯驊／翻攝
嘉市衛生局會同移民署，昨天及今天擴大稽查，到越南餐飲店，並未發現有可疑的進口肉製品。記者林伯驊／翻攝

非洲豬瘟 移工 走私 衛生局

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