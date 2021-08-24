嘉市擴大稽查移工及店家 未發現走私肉品

國內查獲走私的越南肉品驗出非洲豬瘟病毒，全台追查流向，嘉義市警方昨天與衛生局清查4名移工，今天再度查10名移工，不過大多都只購入日用品，例如服飾、化妝品等，幸好都沒購買相關肉製品。

嘉市警方昨天接獲有向走私公司購買的名單，與衛生局人員清查4人，分別擔任看護等職業，4人被問及有無購買肉製品時，全都否認，還有在越南的妻子寄東西給丈夫；據了解，4人都很配合調查，有人出示收貨的包裹箱子，也有人主動開冰箱供查驗，都沒有發現肉品。

警方今再掌握11名嘉市的移工，下午會同衛生局人員分頭前往，清查10人、另1人不在，依然都沒發現購入肉製品，都是日用品，例如化妝品、衣服、鞋子、餅乾等。