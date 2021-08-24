走私非洲豬瘟肉品案 警政署查獲24件可疑物送驗
國內首度查獲走私含非洲豬瘟病毒肉品，警政署今天最新統計結果出爐，積極追查全國1301處所，於13個縣市共查獲疑似越南走私肉製品24件，均已送驗且將依法究辦。
為杜絕非洲豬瘟入境，警政署長陳家欽多次主持專案會議，並邀集新北地檢署主任檢察官黃彥琿、行政院農委會動植物防疫檢疫局、財政部關務署、新北市農業局、衛生局、警察局等單位通力合作，加大打擊力道。
根據警政署截至今天下午4時30分最新統計資料顯示，全國共清查1301處走私肉品流向，共計查獲疑似越南走私肉製品24件。
其中，基隆市1件、新北市2件、桃園市1件、新竹縣2件、苗栗縣2件、台中市2件、彰化縣4件、南投縣1件、台南市2件、高雄市3件、花蓮縣2件、台東縣1件及澎湖縣1件，種類包括月餅、肉乾、肉鬆、火腿、香腸等，均已送驗。
由於昨天初步統計走私肉品流向涉及全國22個縣市、1338處，警政署今天表示，經後續清查發現1338處所有部分住址重複，所以刪除重複資料後總數為1301處。
警政署表示，將持續請各地方政府警察局展現公權力，發動第二波、第三波掃蕩，以杜絕非洲豬瘟破口。
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