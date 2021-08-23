高雄查獲10餘公斤越南走私肉品 全送驗銷毀

國內首宗查獲越南走私肉品中含有非洲豬瘟病毒。高市林園警分局今天查獲兩名女子持有16.1公斤越南進口走私肉品，包含牛肉乾、雞肉絲等，目前已交由動保處採樣送檢及收回銷毀。

行政院今天發布首度查獲國內有逾71公斤非洲豬瘟病毒走私肉品，由於肉品是自越南透過空運快遞輸入，目前相關單位正在追查上下游廠商清查是否流入市面，全力追回銷毀。

高市目前同步啟動轄內稽查工作，市警局林園分局大寮分駐所及中庄派出所下午通報防檢局高雄分局、市府衛生局及動保處等單位於轄內查獲2名女子持有越南進口疑似肉製品，牛肉乾5.1公斤、雞肉絲10.7公斤、荷葉肉包0.3公斤，合計16.1公斤，目前已交由動保處採樣送檢及收回統一銷毀。

林園分局指出，警方連夜清查轄內上中下游通路業者、商店、小吃店等，今天查獲2名女子持有越南進口疑似肉製品，已立即查扣相關肉品，送請農業局檢驗，並持續溯源追查業者進貨來源。

高雄市政府農業局動保處表示，國內首次發現帶有非洲豬瘟病毒走私肉品，包含越南製香腸、火腿，自越南從空運貨運入台。今天查獲的「荷葉肉包」為林園區一間店家販售，另牛肉乾及雞肉絲等為民眾持有。

由於目前台灣已全面禁止由非洲豬瘟疫區進口豬肉及相關製品，這次查獲食品無法確認其合法來源，將由動保處先行回收凍存集中銷毀，同時也將持續配合衛生單位針對轄內移工日常生活及經常性消費高風險店家進行全面稽查及宣導。

動保處指出，市府已立即啟動相關防疫作為，包括農業局畜產科、動保處及市府環保局共同查核31場曾經使用廚餘的養豬場，目前確認均未使用廚餘餵食；衛生局完成市場稽查132處攤商及店家，經查現場並無販售違法豬肉或來路不明肉類製品。

另外，環保局也加強掌控轄內5戶廚餘養豬場，並要求依規定確實蒸煮後才能再利用。海洋局也配合海巡署等單位加強查緝各主要港口非法走私肉品，並宣導廚餘勿上岸等規定。