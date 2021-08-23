嚴查走私肉品案 基隆警意外發現2顆越南月餅送驗

國內首度查獲越南走私肉品中含有非洲豬瘟病毒。基隆警方會同衛生局查訪，清查後有數人是向犯嫌訂購商品，並意外發現阮姓女子家中有2顆自越南寄來的月餅，當場帶回送驗。

新北地檢署指揮雲林縣警察局斗六分局和新北市警察局海山分局18日於新北市新莊區一間倉庫查獲走私菸品和肉品，經檢驗後，發現這批走私肉品呈現非洲豬瘟陽性反應，走私肉品流向涉及全國22個縣市、多達1338處。

經擴大清查，基隆市疑有數名收件人向犯嫌訂購商品紀錄，基隆市警察局隨即責成專案小組，偕同基隆市衛生局展開稽查，連夜查訪處所是否有販售、陳列或寄藏豬肉製品。

截至今天初步訪查結果，涉及民眾都是向業者訂購化妝品等相關雜貨，並未訂購相關豬肉（製）品，不過在七堵區阮姓女子家中有2顆疑似含有豬肉成分的越南月餅，稽查人員當場帶回，阮女向稽查人員表示，月餅是姊姊從越南寄到台灣給她，一共有5顆，已吃掉3顆，目前剩2顆。

基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱表示，已收到衛生局送來的2顆月餅，依中央指示將送到行政院農業委員會家畜衛生試驗所檢驗，2顆月餅尚待確認是否含有非洲豬瘟病毒，但未流入廚餘供豬隻食用，及時防止疫情發生可能，確保國內養豬產業安全。