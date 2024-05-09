「該花2個月搜索現場嗎？」當年辦案人員：確認身分更重要

太魯閣號事件再找出遺骸，外界指責相關單位蒐證不完全。花蓮地檢署昨天表示，經檢討蒐證流程，已要求各單位勘查時要確認現場沒有其他證物或遺骨。不過當年的辦案人員感嘆，當時要在一周內找出罹難者遺體、確認身分，遺體也盡速修復，已經用盡全力。

辦案人員指出，有家屬夢到罹難者託夢稱「還在隧道裡」，檢警接獲家屬反映就再去清查，能理解家屬心情，但是當年時空背景真的不同，這次找出的十一人遺骸多是小碎骨，當時找到的都是罹難者較完整遺骸，四十九人的全部遺骨要在一周內找出，真的不是那麼簡單。

這名辦案人員坦言，未來一個事故現場，恐怕要搜索一、兩個月才夠，但這真的符合實際辦案程序嗎？過於細碎的遺骸，家屬不見得會領回，若是爆炸案、空難，現場會有很多細碎遺骸，要一一找出才算蒐證完全嗎？難道重要的不是當下確認罹難者身分嗎？

花蓮地檢署主任檢察官蔡勝浩指出，家屬希望能進入清水隧道找尋遺骸，二月廿七日凌晨在沒有列車行駛的空檔，由台鐵花蓮工務段人員會同家屬進入隧道，發現疑似被害人遺骨兩件及部分遺物，送往法醫研究所鑑識，經確認為○四○二事故罹難者遺骨。三月廿日凌晨，檢警、台鐵公司及部分家屬進入清水隧道內，完成清查作業後，發現疑似罹難者遺骨三十五件、遺留物十四件。

檢方透露，隧道內一邊是水溝、一邊是電纜線，台鐵人員協助把電纜線抬高，底下都是淤泥，懷疑裡面有遺骸，一批人把淤泥裝袋、另批人用網子篩出及沖水，發現更多遺骸，最小兩公分、最大十公分，過程費時費工。