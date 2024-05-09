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新聞眼／把「人」放心上 建立災害處理SOP
火車事故奪走至親性命已夠揪心了，想不到家屬還沒完全走出傷痛，又接連在事故車廂、現場發現親人遺骸，情何以堪。不嚴謹的蒐證與搶通過程，絲毫未將最重要的「人」放在心上，對照當年三場聯合公祭的冠蓋雲集，格外諷刺。政府應痛定思痛，建立處理重大災害事件的ＳＯＰ，避免類似事件發生。
去年八月卅一日，家屬在台鐵富岡車輛基地的事故列車上發現頭蓋骨，讓當時陪同的日本軌道專家感到難以理解，直言台鐵與政府都有責任。
然而，行政院當時雖召開檢討會議，卻只見台鐵、運安會、檢警等官員推卸責任，還有不具名的辦案人員批評台鐵抹殺檢警的努力，如此「本位主義」再次於傷口上撒鹽。家屬今年再度回到事故現場，蹲著、彎下腰拾起泥土中的衣物與疑似骨骸，讓人情何以堪。
當年檢警為了盡快蒐證、移出罹難者遺體，廿四小時不眠不休作業，台鐵為恢復通車也與時間賽跑。然而花蓮地檢署於事故後十四日偵結起訴，台鐵也在事故後十七天恢復雙向通車，如今看起來顯得不夠謹慎，甚至過於草率。
台鐵公司因太魯閣號事故而公司化，每次談及事故都強調會痛定思痛檢討、徹底改革，但罹難者、傷者物品遺落在事故車廂與隧道內，顯見台鐵不夠尊重死傷者，也沒顧慮家屬感受，如此輕率的態度如何成為以旅客至上的公司？而當時檢方急著結案，也顯得不夠專業。
太魯閣號事故，揭露政府各機關間溝通不良的問題，發生重大災害後「互踢皮球」，再度傷了家屬與社會的心。政府若不再藉此次事件徹底改革，怎能安生者與亡者的心？
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