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太魯閣號事故現場又見遺骸 家屬錯愕

聯合報／ 記者楊竣傑王聖藜／台北報導
太魯閣號事故罹難者家屬日前由台鐵人員陪同進入事故隧道清查，找到罹難者遺骸與遺物。圖／太魯閣的眼淚提供
太魯閣號事故罹難者家屬日前由台鐵人員陪同進入事故隧道清查，找到罹難者遺骸與遺物。圖／太魯閣的眼淚提供

二○二一年台鐵發生太魯閣號事故造成四十九人死亡，家屬去年八月在事故車廂內發現頭蓋骨、經檢警勘驗找到十名罹難者遺骨後，今年二度重回事故現場的清水隧道搜索，竟又發現卅五件疑似骸骨與十四件遺物，鑑定確認是十一名罹難者遺骸，家屬昨天呼籲政府應有明確的災後處理標準作業程序，別因草率讓家屬悲傷。

「難以用言語形容內心的錯愕與悲痛…」罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」聲明指出，錯愕的是如此重大事故竟以那麼草率態度處理後續事宜，悲痛的是想到摯愛家人一部分就這樣被遺忘在暗無天日隧道裡近三年；原以為家人完整安葬、入土為安，如今那些已蓋的棺、闔上的罈，該怎麼辦？

連續2年 發現遺骸遺物

家屬說，三年來，那些在隧道中的破碎遺骸，很可能因不斷呼嘯而過的火車，彷彿事故天天重演，讓痛苦再次翻湧而上，呼籲政府透過這次事故的慘痛經驗，在未來發生類似重大事故時，應有明確的災後處理標準作業程序及明確規範處理事項、流程、負責機關，檢調單位及運安會等機構間更要橫向溝通協調，讓家屬能完善地告別親愛的家人。

去年八月底，家屬至保存事故車廂的富岡車輛基地悼念亡者時，意外在車廂內發現頭蓋骨，引發各界譁然，檢警重新勘驗事故車廂，找到屬於十名罹難者的四十四塊遺骨及遺物，但「太魯閣的眼淚」擔心仍有遺骸與遺物被留在隧道內，今年初向台鐵公司提出再次搜索隧道要求。

鑑識確認 分屬11罹難者

家屬今年二月廿七日與三月廿日，兩度由台鐵人員陪同進入隧道清查，在軌道下發現疑似遺骸與遺物，甚至發現部分事故遺落物品被隨意堆放在隧道內。

台鐵人員表示，除列車出軌區域，也往隧道內一五○公尺範圍清查水溝、電纜線溝槽，並用篩子篩檢泥沙、挖出石頭，透過警方鑑識組協助分辨，找出遺骸和遺物及手機、硬幣等物品；疑似骸骨由花蓮地檢署送交法醫研究所鑑定，遺留物則由台鐵造冊上網公告認領，經鑑識比對，確認為十一名罹難者遺骸，已逐一通知家屬，並由犯罪被害人保護協會說明骸骨鑑定領回等事宜。

法務部表示，花蓮地檢署已說明將檢討蒐證相關流程，也會要求檢方與有關單位勘查時務必確認現場有沒有其他證物或遺骨，將責成辦案單位未來更審慎處理。

法醫研究所說，太魯閣號失事後，對四十九名罹難者的ＤＮＡ建檔，新找到的卅七件遺骸經三年多風吹雨淋，可萃取出的ＤＮＡ不多，法醫所前後耗費二周時間完成鑑驗工作，在清明節前交給花蓮地檢署發還家屬。

台鐵 太魯閣 太魯閣撞車事故

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