為何第一時間未尋獲…乘客遺骸 被擠到駕駛艙後

太魯閣號事故列車前天發現疑似頭蓋骨，鐵路警察及台鐵局人員昨會同搜索，在第八節車廂找出最多遺骸。檢警指出，第八節車廂其實就是車頭，首當其衝連續撞擊山壁，車體直接被削掉一半，乘客殘骸就是壓在駕駛艙後的擠壓空間，第一時間人力無法觸及，研判遺骸是拖運車廂過程中掉出。

二○二一年四月二日，清明連假第一天，載有四九八人的台鐵四○八次太魯閣號行經花蓮縣秀林鄉清水隧道北口，撞擊滑落邊坡侵入路線的工程車造成出軌，再向前滑行撞進隧道內，造成四十九人罹難和二百多人輕重傷。這班列車共有八節車廂，連接駕駛艙的第八節車廂，因為首當其衝連續撞擊山壁，車體直接被削掉一半，駕駛座也全毀，死傷最為慘重。

據國家運輸安全調查委員會資料，當時從第四節到第八節車廂都發現罹難者，死者分布第四車一人、四至五車間一人、五至六車間一人、六車四人、六至七車間八人、七至八車間一人、七車另二人位置不明、八車廿六人、八車前段駕駛二人及乘客三人。

事故發生後，檢警立即封鎖現場蒐證調查，同年四月九日因蒐證完成，將事故列車發還給台鐵花蓮機務段，原本暫置在和仁火車站，在罹難者家屬爭取下，去年三月廿八日將七、八節車廂拖運至台鐵富岡基地保存，其餘一到六節則陸續拖到基隆七堵廠區。

為何第一時間未在第八節車廂找到其他遺骸？檢警指出，車上比較完整明確的大體及屍塊其實都已經移置採證送比對，當時急迫的就是找尋在車底下尚未尋獲的失蹤者； 肇事工程車撞上列車後，左前車頭失控撞擊山壁，駕駛艙被撞凹塌陷，往後擠壓第八車廂。

檢警表示，此次尋獲乘客殘骸就是壓在駕駛艙後的擠壓空間裡，非第一時間現場檢警人員可觸及，需要機具協助挖開，這次找到的頭蓋骨研判是拖運車廂過程中掉出。