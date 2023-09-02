家屬批台鐵 「和曝屍荒野沒兩樣」

太魯閣號事故發生已兩年多，近期卻在事故車廂找到多塊疑似罹難者遺骸，讓罹難者家屬又氣又難過。一名罹難者家屬難忍憤怒情緒，批台鐵怎麼這麼草率，「這和曝屍荒野有什麼兩樣」。最先發現疑似罹難者頭蓋骨的「太魯閣的眼淚」發言人王薇君則哽咽地說，這塊遺骨適逢農曆七月、在太魯閣事故發生後的八八一天被她發現，「這位亡者想要告訴我們什麼？祂想回家」。

台東一名罹難者家屬氣憤地說，亡者都已入土為安，現在卻傳出找到骨骸，等同讓罹難者曝屍荒野一樣；家屬至今還未真正走出傷痛，這件事讓他們情何以堪，怎麼對罹難的親友交代？實在不懂台鐵怎麼會犯這麼荒唐的疏失。罹難者家屬、同時也是太魯閣事故傷者陳鵬年則說，能理解當時救援狀況很艱難、辛苦，要在苛刻狀況下把這些證物、遺體找出來很困難，程序或作業流程上應再檢討。

普悠瑪事故罹難者家屬董曉羚則批評，當初普悠瑪事件發生後，台鐵現場招魂時，就曾發生吊車吊起事故車廂時，罹難家人的破碎遺骸掉出來，好在最後用ＤＮＡ鑑定比對，才還給罹難者完整遺體，這次台鐵又犯同樣的錯誤，有真心檢討嗎？這些對家屬而言都是再次的傷害。

而昨天鐵路警察複勘，除了發現疑似骨骸及私人物件，且發現一張情侶合照，照片男子就是罹難的廿一歲憲兵莊建致。莊的姊姊昨表示，當時弟弟在台東憲兵隊服務，剛好在北部受訓，清明連假和親友返回台東，四名親友坐第六車廂，弟弟在第五車廂，結果親友受傷送醫，弟弟卻遲未有消息，家人都準備好料理，期待團聚，最後卻是收到弟弟的噩耗，會將照片拿回來，讓弟弟不留遺憾。

王薇君表示，從這件事情看到檢警蒐證不夠嚴謹，但她並沒有要責怪誰。希望行政院能看見災害防救流程及指引的不足，否則未來發生事情一定又是荒腔走板，還是會有人無法完整回家。行政院應該有更積極作為，才能給家屬一個交代。

她也感嘆，台灣社會對台鐵安全改革興趣缺缺，因為沒有實質感受，加上台鐵這麼龐大組織，讓一般民眾都覺得要改革談何容易，要關心也使不上力。這次日本福知山線罹難者家屬、專家來台參訪，也許是讓台鐵安全改革被重視的契機。