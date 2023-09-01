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太魯閣事故車廂逾2年才發現遺骨 日本專家揪「1疑點」：難以理解

聯合報／ 記者楊竣傑/台北即時報導
太魯閣號昨發現疑似頭蓋骨，今天鑑識小組及台鐵局人員一同搜索，搜出許多電線、寶特瓶等。記者翁唯真／攝影
太魯閣號昨發現疑似頭蓋骨，今天鑑識小組及台鐵局人員一同搜索，搜出許多電線、寶特瓶等。記者翁唯真／攝影

關西大學名譽教授安部誠治今天參與「借鏡JR西日本推動安全改革專題研討會」，以JR西日本的鐵路安全改革-觀點與課題為題發表演說，他除了分享日本改革經驗，也強調「人」是安全最重要的要素。但他演講結束前，談起太魯閣號事故家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君在事故車廂發現疑似頭蓋骨，他表示，在太魯閣號的事故已發生兩年多了，居然在事故車上發現遺骨，都已經發生兩年了，在保管過程中難道都沒有檢查嗎？

安部誠治認為這件事是難以理解的事情，他提到，當然台鐵與政府都有責任，但在談預防事故以前，要檢討這樣的狀況，「怎麼可能在兩年多的故事列車中發現遺骨」，他說大家當然了解台鐵很辛苦，但追究事故原因之際，也得追究為什麼在列車內發現遺骨。

關西大學名譽教授安部誠治今天下午發表演說時，提到太魯閣號事故車廂內仍存有疑似頭蓋骨時，表示難以理解。記者楊竣傑／攝影
關西大學名譽教授安部誠治今天下午發表演說時，提到太魯閣號事故車廂內仍存有疑似頭蓋骨時，表示難以理解。記者楊竣傑／攝影

太魯閣撞車事故 台鐵 車廂 日本

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