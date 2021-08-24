太魯閣悲劇「邊坡問題兩年沒改善」 將設院級小組監督

278頁太魯閣號出軌事故報告出爐，揭露台鐵放任邊坡工程問題長達兩年，交通委員會的國民黨立委洪孟楷受訪時指出，國民黨團邀跨黨派立委於下一立院會期提案成立「台鐵改革調查小組」。同屬交通委員會的民進黨立委李昆澤也說，會在下一會期要求台鐵加裝邊坡偵測器，並在行車安全改善計劃方面編列預算。時代力量立委王婉諭則說應盤點各項缺失。

邊坡問題兩年沒改善

對於報告中提到的邊坡問題兩年前就存在，台鐵卻沒能積極改善部分，王婉諭受訪時說，目前最重要的應該是盤點各項缺失，並透過立院質詢等方式進行監督各項改善進程，也認為工程車違規停放等是既有的安全問題早就存在，但台鐵過去的稽查紀錄中，卻沒記錄相關缺失相當不合理。

台灣民眾黨立委邱臣遠也透過臉書表示，臺鐵局在 6 月 30 日完成初步盤點，列出具異物入侵危害風險的 67 處路段，但是要用實體組格還是建置預警系統來改善，最遲要等到 10 月底才有改善計畫，怒批台鐵政策牛步，行政效率不符合公眾期待。

成立院級小組監督

洪孟楷指出，日前陪同家屬參加太魯閣受害者家屬會議時，曾向在場的九位立委提出在新會期設立院級台鐵改革調查小組的建議，並邀請各黨團參與，其中包含國民黨立委李貴敏，時代力量立委王婉諭、邱顯智，民眾黨立委邱臣遠，民進黨陳歐珀、許智傑、陳柏惟等均表示支持。

對於該小組的監督內容，洪孟楷說，目前初步希望台鐵每兩個月進行一次具體的改革報告，詳述邊坡工程、事故調查等內容，並在第一次的報告中要求台鐵檢視現有工地、邊坡的狀況，希望台鐵留下白紙黑字的資料，在結案後確保「不能再有類似的事情發生。」

李昆澤受訪時也表示，台鐵安全改善優先於組織改革，是目前最重要的課題，因此針對邊坡改善的部分，會持續要求台鐵加裝邊坡偵測器，並在行車安全改善計劃方面編列預算，並監督台鐵嚴格要求廠商落實邊坡安全與施工過程管理。

效率、安全性應兼顧

至於工程改善期程部分，交通部日前承諾「110 年底完成 10 處，111 年底前完成 15 處」的邊坡改善工作。對此，洪孟楷說，有收到自稱台鐵員工的陳情，「事件發生後只能在沒通車的凌晨一點到六點施工」，擔憂影響工程進度與品質。

因此，洪孟楷強調，「真正讓民眾覺得安全的是趕快把工程做完畢，才能有保障，不要因為太魯閣事故而完全不能白天施工，工地安全能落實注意的話，工程效率、安全性都可以兼顧，必須在兩者間取得平衡」，相關改善工作就有機會更早完成。

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