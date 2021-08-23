放行恐釀寵物版3＋11危機 他提3理由支持「撲殺走私貓」

日前查獲150隻品種貓走私事件，由於法規限制相關單最終已將走私的品種貓全數撲殺，引發全台熱議。有網友指出，德國對於走私動物的處理方式包括送回原地、安置在收容所等，但台灣現有條件並不允許此種做法，政府若任意放行品種貓入境，可能會釀成「寵物版3＋11」的疫情危機。

一名網友在臉書社團「有點毛毛的」發文，針對近日被撲殺的走私品種貓事件，他指出，德國曾發生過類似事件，一次是走私者將爬蟲動物藏匿於玩偶中，被發現時部分動物已死去，考慮到該種動物是瀕危物種，因此透過DNA追溯發源地後，德國政府將存活下來的動物送回發源地。

另一次則是德國國內發現多隻名犬被藏匿於冰箱中，其中有許多隻狗狗的健康狀況不佳，之後是由政府提供醫療協助，並安置在收容所中。

該網友指出，台灣現有條件不允許使用同種方式，原因有三，第一，品種貓走私是跨國活體；第二，台灣沒有任何公家或私人動保可以收容如此龐大數量的貓，且無法保證牠們沒有傳染病，不會影響本土動物；第三，若政府放行等於釀成「寵物版3＋11」的疫情危機。

再者，許多人要求政府開放認養，但該網友表示，「是要售出還是免費認養呢？」若售出等於賺取災難財，免費認養又該怎麼分配，畢竟是品種貓，絕對會搶翻天，接手家庭對於貓咪的照顧是否完整，政府也難以得知。

該網友表示，「雖然這樣很殘忍，我自詡自己也是愛動物的人士，但從專業角度，我個人認同政府的撲殺行為」。他也認為，應藉著此次查獲，追溯走私上游，抓出不肖的走私業者，避免有更多動物被無辜犧牲。

其他網友則留言「其實身邊的人都是秉持著贊同這這次撲殺行為，檢驗費用全民買單？今天這些貓如果不是品種貓，有人會在意嗎？收容所病老棄養的，還是一堆。大喊殘忍的，有辦法每隻都救？」

但也有網友留言「這種制度早就該修法的。查獲走私也是要成本，檢疫也要成本、安樂死也要成本，但生命呢？也是成本衡量嗎？有價的動物只可用來銷毀嗎？不如轉換給政府付出成本。只要檢疫無病毒，就可開放民眾付出一定的成本，來取得照顧不是雙贏嗎？早期的觀念跟資源不夠才會用撲殺來解決問題，現在不一樣的要跟上時代的腳步」。