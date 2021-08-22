走私害死154隻貓引社會公憤 船長6萬交保

新北市籍漁船「順發886號」漁船，19日在台南安平外海被海巡人員攔截，防疫、海巡人員在船上密艙發現154隻寵物貓，市價高達1000萬元，因貓咪未經檢疫，全被安樂死，引發軒然大波。此案事涉154條生命，高雄地檢署檢察官許怡萍今天下午登船勘驗，查驗船艙內有無殘留動物，在密艙內發現新裝的東元冷氣機，比船員自己吹得還強、還冷，顯見私梟為了這批名貴貓種的走私，事前做了不少準備。複訊後，諭令林姓船長6萬元交保。

檢警調查，涉嫌走私的55歲林姓船長沒有走私前科，但已有多年未曾出港，最近一次出海是8月14日就是為了載運這批貓來台；林男接獲指示後從基隆八斗子漁港出發，由於「順」船有走私紀錄，出海前就以被相關單位盯上，因接獲情資可能涉及走私，海巡與警方成立專案小組，19日在台南安平外海攔截，持屏東地方法院的搜索將，連船帶人押返回高雄港。

海巡、防疫人員清查整艘漁船，發現有154隻俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等名貴貓種，因未經正常檢疫程序入境，且這些貓均來自大陸狂犬病疫區，上岸後因防疫考量，立即交由動植物防疫檢疫局高雄分局處置，將這批貓依規定「人道」處理；由於安樂死速度快，引起社會討論熱議，甚至驚動愛貓的蔡英文總統，發文宣示政府改進作為。