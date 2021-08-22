雄檢登走私貓船隻查密艙冷氣 船長晚間移送複訊

海巡署破獲私梟走私154隻品種貓，唯恐船上藏匿其他動物，雄檢檢察官今天登船調查，發現船隻密艙內裝有冷氣防止悶熱；林姓船長晚間依懲治走私條例等被移送雄檢複訊。

海巡署日前破獲不法私梟走私未檢疫品種貓154隻，最後以人道處置安樂死，高雄地檢署檢察官許怡萍今天下午在海巡署人員陪同下，前往旗津漁港登船調查有無藏匿其他貓咪，並發現走私者為防止貓咪悶死，還在密艙內裝設室內冷氣，除此之外並沒查到其他走私物品或動物。

雄檢指出，晚間依懲治走私條例、動物傳染病防治條例、海關緝私條例等將林姓船長移送高雄地檢署複訊。

海巡署偵防分署高雄查緝隊日前接獲情資，有不法私梟利用疫情期間，趁隙前往澎湖外海載運走私物品，以牟取暴利，於是與相關單位組成專案小組，並透過巡防區勤務整合，配合雷達掌握船隻航跡，在8月19日於安平外海9浬處查獲「順發866」號漁船。

海巡人員20日持屏東地方法院搜索票，穿著防護設備上船實施搜索，並在船艙內發現2處有通風設備密艙，內有62籠寵物攜帶箱，每籠分裝2至6隻大小不等的名貴貓，數量154隻，包含俄羅斯藍貓、布偶貓、波斯貓、美國短毛貓、英國短毛貓等各式名貴貓種，目前所有貓咪已被執行安樂死完畢，引發動保人士撻伐。