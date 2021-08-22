「非品種貓不養」 疫情之下不跌反漲的寵物市場助漲走私

海巡署查獲百餘隻品種貓，基於防疫的需求全數安樂死，在國內引發極大爭議，動保團體認為很多人看到可愛的貓被安樂死相當不忍，但沒有需求就沒有傷害，很多消費者「非品種貓不養」，助長走私，而寵物業者表示，寵物市場受到疫情影響，需求量不跌反漲。

寵物業者表示，國內的寵物市場近幾年的行情，除了狗曾經稍有下跌，貓的市場可以說是直線上升，疫情以來更是雙雙再創下高行情，可能與許多人宅在家有關，想要養一隻寵物陪伴。

業者表示，狗之前的市場曾經受到大型狗像是黃金獵犬棄養潮等問題影響，一度下滑，但是貓的市場是多年來一直持續上揚，特別是現代人的生活型態，養不會吵到鄰居、比起狗來也比較不需照顧的貓，愈來愈多人喜歡，從農委會的相關統計就可以看出，貓口的數量雖然還是比狗少，但逐漸有要超越之勢。

而許多人喜歡養品種貓，加上商人的炒作，使得價格水漲船高，而且愈稀奇的品種愈有人要、價格愈好，也使得台灣的品種貓市場，從早期的波斯、美短等，現在大放異彩，品種愈來愈多，目前市場上價格非常好的包括加菲貓、曼赤肯、俄羅斯藍、布偶等，動輒都要5萬元起跳，10多萬的也不在少數，加上台灣消費者喜歡「追高」，愈流行的貓愈貴愈有人買。

業者表示，加上貓與狗不同，不同品種的狗交配就成了混種「米克斯」，價格不好，除非有特別的炒作，而貓的混種則行情看俏，近期像是波斯配曼赤肯，產生短腿的可愛波斯，或是美短配曼赤肯也受到歡迎，價格更是比原來的品種貓更高。

業者表示，台灣寵物貓的走私，來源大多是大陸、香港及泰國等地，如果來自狂犬病等疫區，相當危險，一旦發生疫情不但賺不了，本錢都全部賠進去，多數正規的業者都不願意冒這種風險，但仍有少數的業者專門走私，只要成功上岸就可以大賺一筆，但是確實為國內的防疫帶來很大的問題，消費者如果不想買到可能染疫的寵物，還是要找正規業者。