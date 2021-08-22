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批蔡英文只臉書哀悼 趙少康：不是每隻動物都像蔡想想吃好住好睡好
昨天是國際流浪動物日，國內發生154隻走私貓遭到安樂死。中廣董事長趙少康表示，雖然這些枉死的貓是依照「走私沒入動物及其產品處理作業程序」規定處理，農委會在法理上站得住腳，但 「法規是死的、人是活的、貓也是活的」。只要給牠們一個檢疫的機會、給他們一個找到家的機會，不是兩全其美嗎？
但趙少康猜想，是不是因為6月才爆出澎湖馬公級漁船進口美國短毛貓被查獲，獲准接種疫苗及植入晶片後逃離一死，讓動保團體質疑命有貴賤，「貓命高於其他動物」有特別待遇。農委會這次才會「公事公辦、當機立斷」，火速將這批走私貓安樂死。
趙少康說，這次事件實在令人心痛，走私的商人當然可惡，這些小生命沒有選擇的權利，被當物品「銷毀」，農委會也有責任。尤其當輿論早就炸鍋，為貓咪請命的聲音湧出， 蔡英文總統明明有機會刀下留貓，卻只是在悲劇發生後，在臉書發文哀悼。
趙少康表示，蔡英文總統在臉書承諾修法，尊重生命、保護動物是普世價值， 必須確實監督行政院修法進度。每晚當蔡英文總統看見蔡想想時，「請記得不是每隻動物都像蔡想想能吃好、住好、睡好」，讓每條生命等值，執政者責無旁貸，以愛貓形象為名的蔡英文總統更是如此。
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