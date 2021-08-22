快訊

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

台南小貨車疑自撞起火 消防員救出受困駕駛送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

批蔡英文只臉書哀悼 趙少康：不是每隻動物都像蔡想想吃好住好睡好

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康表示，蔡英文明明有機會刀下留貓，卻只是在悲劇發生後，在臉書發文哀悼。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康表示，蔡英文明明有機會刀下留貓，卻只是在悲劇發生後，在臉書發文哀悼。圖／取自趙少康臉書

昨天是國際流浪動物日，國內發生154隻走私貓遭到安樂死。中廣董事長趙少康表示，雖然這些枉死的貓是依照「走私沒入動物及其產品處理作業程序」規定處理，農委會在法理上站得住腳，但 「法規是死的、人是活的、貓也是活的」。只要給牠們一個檢疫的機會、給他們一個找到家的機會，不是兩全其美嗎？

但趙少康猜想，是不是因為6月才爆出澎湖馬公級漁船進口美國短毛貓被查獲，獲准接種疫苗及植入晶片後逃離一死，讓動保團體質疑命有貴賤，「貓命高於其他動物」有特別待遇。農委會這次才會「公事公辦、當機立斷」，火速將這批走私貓安樂死。

趙少康說，這次事件實在令人心痛，走私的商人當然可惡，這些小生命沒有選擇的權利，被當物品「銷毀」，農委會也有責任。尤其當輿論早就炸鍋，為貓咪請命的聲音湧出， 蔡英文總統明明有機會刀下留貓，卻只是在悲劇發生後，在臉書發文哀悼。

趙少康表示，蔡英文總統在臉書承諾修法，尊重生命、保護動物是普世價值， 必須確實監督行政院修法進度。每晚當蔡英文總統看見蔡想想時，「請記得不是每隻動物都像蔡想想能吃好、住好、睡好」，讓每條生命等值，執政者責無旁貸，以愛貓形象為名的蔡英文總統更是如此。

延伸閱讀

流浪動物日執行安樂死被罵爆 蔡英文親上火線承諾修法

國際流浪動物日執行安樂死 貓奴怒灌蔡英文臉書

154隻走私貓遭安樂死 孫大千：蔡英文居然裝睡、裝糊塗

帕運／蔡英文為代表團授旗：帕運是英雄匯集的地方

相關新聞

走私害死154隻貓引社會公憤 船長6萬交保

新北市籍漁船「順發886號」漁船，19日在台南安平外海被海巡人員攔截，防疫、海巡人員在船上密艙發現154隻寵物貓，市價高...

走私154貓害喪命引全台公憤 檢方登船再查密艙格局

新北市籍漁船「順發886號」漁船，19日在台南安平外海被海巡人員攔截，防疫、海巡人員在船上密艙發現154隻寵物貓，市價高...

蔡英文哀悼百貓安樂死 趙少康：養蔡想想也想想那些貓

蔡英文總統昨日在臉書對154隻遭安樂死貓表示難過，中廣董事長趙少康表示，政府處理的方式真的不人道，應該經過檢疫後拍賣或認...

154隻走私貓安樂死 專家曝「這疾病」人類致死率100%

海巡署查獲走私貓共154隻，包含俄羅斯藍貓、布偶貓等品種貓，昨天全數依法遭到安樂死，引發輿論爭議。貓咪固然討喜可愛，但來...

「殺頭生意有人做」 動團籲：設動保警察防堵走私動物

昨天154隻走私貓遭安樂死引發爭議，農委會主委陳吉仲今天提出走私動物刑罰加重到七年以上、無照販售寵物直接開罰300萬元，...

雄檢登走私貓船隻查密艙冷氣 船長晚間移送複訊

海巡署破獲私梟走私154隻品種貓，唯恐船上藏匿其他動物，雄檢檢察官今天登船調查，發現船隻密艙內裝有冷氣防止悶熱；林姓船長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。