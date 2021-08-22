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走私貓安樂死柯文哲喊話 網圍剿他曾說氣到要踹貓

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲昨晚在臉書貼文，表示「不能善待動物，不算進步國家，並喊話蔡總統要阻止這樣的悲劇再發生。」圖／引用柯文哲臉書
柯文哲昨晚在臉書貼文，表示「不能善待動物，不算進步國家，並喊話蔡總統要阻止這樣的悲劇再發生。」圖／引用柯文哲臉書

上百隻非法走私貓咪已由農委會防檢局執行安樂死。台北市長柯文哲昨晚在臉書貼文，表示「不能善待動物，不算進步國家，並喊話蔡總統要阻止這樣的悲劇再發生。」沒想到柯文哲臉書貼文，一晚湧入近萬網友留言灌爆，引爆論戰。柯文哲第一任期時的前幕僚留言嗆柯，「請問發文前，有問過台北市動保處這樣對不對、做不做得到？還是只會膝反射的都要反對？」

更有網友說，「阿北真的不要隨便碰這議題比較好......」還有網友貼出柯文哲2019年出席市場開工致詞的玩笑話影片連結，「可是柯市長，你曾說過要踹貓。」還有網友說，「你上次去環南市場看到貓睡覺，你說你很想踹下去耶？？你又拋棄你想踹動物的核心價值了嗎？跳躍立場之王？」

桃園市前議員王浩宇也在底下留言，「撲殺中國走私豬隻，沒人會有意見吧？」也有不少網友在底下留言，「已經廢到要來蹭這個議題了嗎？看到今天一堆理盲抓狂就覺得有利多了嗎？哈哈哈」、「喔就一定要扯蔡英文你才開心？」也有網友說，「不知道當年超買的香菸有沒有當場銷毀...」。

柯文哲昨天在臉書貼文表示，國際流浪動物日，政府查緝到的154隻走私貓咪卻被安樂死「全數銷毀」。這個消息傳來，不管是不是愛好動物人士，都會覺得傷感。

柯文哲說，走私動物是惡劣的行為，可能造成邊境防疫破口。他不是動物保護人士，但他珍惜每一個生命，相信愛護貓咪的蔡英文總統，一定也對這些貓咪的逝去非常有感。柯也呼籲嚴查動物走私的行為，也要阻止這種悲劇再發生。

柯文哲說，「我們若自認是文明國家，就必須思考有沒有更好的做法，不能只為了方便，而任意處置其他物種的生命。這不是倡議或請求，而是『應該要』、而且『絕對要』這麼做。」只是沒想到，柯文哲的臉書貼文，竟引爆近萬網友在底下留言，灌爆臉書。

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