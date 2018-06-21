姚人多轉職為兩岸交流？ 藍批：承認以前不重視嗎

2018-06-21 06:27 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



總統府昨晚證實，海基會副董事長兼秘書長一職，將由總統府副秘書長姚人多接任。對此，國民黨發言人洪孟楷在臉書表示，政治意識不換，什麼樣的文青語言也無法促進兩岸對話。

洪孟楷說，傳出將由姚人多擔任海基會副董事長兼秘書長，算是實權在握。而理由卻是兩岸交流重視，所以之前還未換上姚人多前，都承認是不重視兩岸交流？姚人多過去最被民眾記憶的是擔任蔡英文總統的文膽，也是「蔡式文青體」的起草者，但如果民進黨政府的政治意識形態不換，那麼無論換什麼樣的人接相關職務，對於促進兩岸對話仍然於事無補，玩真的還是打假球，一目了然。

洪孟楷說，總統府說要因為姚人多過去在學界，對於中國大陸研究有所涉獵，如果此理由可行，那蔡英文總統為何不重用前教長吳茂昆擔任此角色？又是擔任對岸顧問、又是參與無數次研討會、又是前往座談演講，要論與中國大陸往來，誰比得上前教育部長呢？這樣理由未免騙外行人。

「而能夠貫策蔡英文旨意才是真」，洪孟楷說，但過去兩年多時間，兩岸關係會從冷凍到停滯，不也是蔡英文總統領導下一步步造成的嗎？而民進黨的政治意識形態操弄下，更迫使我國友邦選邊站而4國斷交，兩岸關係倒退至幾十年以來最冰點，如今姚人多擔任海基會副董，在這樣的框架下，用什麼樣的文青語言只怕也無法促進兩岸實質有效的對話。