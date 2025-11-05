影／否認稱鄭麗文是該擠掉的「膿包」 金溥聰要國民黨開大門走大路

快訊

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國安會前秘書長金溥聰擔任侯友宜總統大選競選總部執行長時，被前立委蔡正元指以「假民調」欺騙朱立倫，並稱他是破壞藍白合的戰犯，金不滿提民事訴訟求償600萬元，並要求刪除臉書貼文等。台北地方法院今開庭，蔡指金曾批鄭麗文是該被擠掉的「膿包」，如今鄭麗文當選國民黨主席，顯見金的意見與大多國民黨的人不同，金則否認點名，反批蔡是惡意汙衊，法院定12月19日宣判。

金溥聰庭後被媒體提問指出，國民黨要從谷底翻身，就是必須開大門、走大路，用正派方式經營，才有可能贏回中間選民、年輕選民的支持。

金溥聰認為，蔡正元在陳文茜主持的節目、臉書貼文、麥玉潔辣晚報、關我什麼事等，共發表4段言論指他放假民調、假消息，是破壞藍白合的戰犯等語，侵害他的名譽，每段言論各請求蔡正元賠償150萬元，總計600萬元；金溥聰也提告陳文茜，要求陳文茜和蔡正元就其中300萬元負連帶賠償責任，並下架節目。

台北地今開庭，金溥聰表示，他在選舉期間擔任侯友宜的執行長，並沒有反對「藍白合」，而是主張侯友宜為正，柯文哲為副，當時因為侯友宜民調很低，如果要為正，就要努力提高民調，待實力差不多再來談。

他說，然而蔡正元、陳文茜比較傾向支持柯，扭曲、捏造事實來攻擊、汙衊他，他在選舉後才提告，是以大局為重，且選後結果也證明他是對的，侯友宜贏了柯文哲100多萬票。

金溥聰強調，他從政以來謹守分寸、從未踰矩，願意接受任何查證，他針對非事實的指控，過去都堅持到底、力爭清白，也是為了他的家人。金的律師也指出，蔡正元、陳文茜散布金溥聰破壞藍白合、製造假民調等不實言論，又在臉書指金以鬥爭他人見長、充滿詐術、反對在野聯盟合作的怪人，足以影響金的名譽。

蔡正元反批，金溥聰承認自己是最後決策者，本案評論金溥聰是在維護重大國家公益事項，並非針對他個人，「我也對他個人沒有興趣」，他說沒有阻礙藍白合，沒有人會相信，「我也不相信」，且金破壞藍白合的經典在於「遊覽車初選」機制，就是金阻礙藍白合的工具。

蔡正元說，金溥聰工作那麼久應該知道侯友宜得票數比國民黨不分區總票數還低，也比上屆韓國瑜還少，選民是投給國民黨，不是投給侯友宜，金操盤沒有辦法提升侯的票數，如果沒有白營的選票，侯友宜不可能當選。

蔡正元表示，金溥聰的作為也招致鄭麗文反對，金還曾說鄭麗文是國民黨的「膿包」應該被擠掉，結果如今鄭麗文當選國民黨主席，顯見金溥聰的想法與大多數國民黨的人不一樣。金溥聰則反擊，自己沒有點名鄭麗文是膿包，而是指破壞國民黨團結之人。

金溥聰再指蔡正元在他發聲明澄清後，又持續造謠汙衊，確實有誹謗的真實惡意，他庭後澄清蔡正元一直稱侯友宜民調最終都是「老三」，但那是2023年7月、他剛接任執行長期間，選前侯友宜民調已升為第二。

金溥聰。記者林孟潔／攝影
金溥聰。記者林孟潔／攝影
金溥聰。記者林孟潔／攝影
金溥聰。記者林孟潔／攝影

