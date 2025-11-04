鄭麗文指普亭非獨裁者 卓榮泰：那樣認為的人有獨裁心態

國民黨主席鄭麗文接受外媒專訪，談及俄羅斯總統普亭不是獨裁者，行政院長卓榮泰今天對此表示，民主有其普世標準跟價值，獨裁也有固定的印象跟認知，未經人民普選卻長期擔任元首，完全不是民主政治該有的結果，「認為不是獨裁的人有獨裁心態。」

立法院會今天繼續進行施政總質詢，民進黨立委吳思瑤指出，賴清德總統先前提到「我們不同黨，但要同一國」，這句話引起社會廣泛迴響，也是對所有從政者的提醒，政黨對內可以競爭，但是對外一定團結，詢問如何看待鄭麗文所謂「普亭不是獨裁者」的說法。

卓榮泰回應，民主有其普世標準跟價值，獨裁也有固定的印象跟認定，未經人民普選卻長期擔任擔任國家元首，完全不是民主國家、民主政治跟民主選舉該有的結果，「如果自己認為不是獨裁，其他人卻都不這麼認為，那個認為不是獨裁的人有獨裁心態。」

吳思瑤說，獨裁者為了讓威權復辟，不斷用假民主破壞民主人權，普亭跟中國國家主席習近平有很多相同之處，前者大力主打反北約擴張，後者則是不斷操作疑美論、在台灣培養大量協力者，面對中國無所不在的介選或統戰，陸委會是否有做好萬全準備。

陸委會主委邱垂正說明，中共的統戰、滲透及分化無所不在，而且可說是無所不用其極，各部會都在積極落實賴總統的17項行政措施，未來也會陸續推出相關法案，「為了國家安全跟社會安定，請朝野立委都要支持。」

吳思瑤指出，在野黨立委提出五大惡法，想要為中國介選大開後門，包括推動不在籍投票傷害選舉公信力、縮短中配取得身分證年限洗人口、縮短民調禁制期干擾投票、推動公投綁大選製造選務混亂，還有設法讓中天等媒體取得萬年執照，種種作為都有利於操作認知作戰。

卓榮泰回應，針對不在籍投票的部分，目前台灣沒有類似經驗，或許可以先從公投加以研析。邱垂正也說，我國沒有相關實施經驗，極有可能被對岸操作介選，如果社會有更多討論，陸委會願意提供意見，希望確保就算該制度上路，也不會有中國介選的後門。

卓榮泰表示，台灣的民主政治發展至今，國人在選舉期間非常熱情，為了在選舉投票前有一段思考期，民調禁制期算是讓選舉回歸正常，「如果現在要改變，就要看過去難道出現什麼弊端？如果10天的冷卻期，沒有產生任何弊端，驟然改變將會產生不好影響，應該要同步考量。」

吳思瑤再問，國安法案為何並未列在優先法案，卓榮泰則說明，行政院正在慎重盤點相關內容，確保所有法案的周延性等，「沒有列入優先法案，因為它必然是優先」，未來待程序完備將透過法定程序呈請立法院審議。