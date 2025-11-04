快訊

段宜康曝與鄭麗文關係 他嘆：不是被背叛、是遭欺騙

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
前立委段宜康（右）陪同表態參選中正萬華市議員的媒體人馬郁雯拜廟、拜票。記者邱書昱／攝影
前立委段宜康（右）陪同表態參選中正萬華市議員的媒體人馬郁雯拜廟、拜票。記者邱書昱／攝影

民進黨前立委段宜康今早陪同宣布參選中正萬華市議員的馬郁雯掃街，媒體問及國民黨主席鄭麗文近期言論爭議，他說，鄭是台大的學妹，參加的也是台大最本土、激進的社團，不少大學時代的朋友一開始很驚訝，覺得被背叛，後來看到表現才知道沒有背叛，而是當初被欺騙。

段宜康也說，終於經過那麼多年，看到一個人的真面目，政治可以逼一個人暴露他的真面目，大概也是意想不到的功能。

另外，民眾黨主席黃國昌也被鏡週刊爆出疑拿錢辦事？段宜康說，非常意外，黃國昌也是他的學弟，認識很多年，過去在立法院也是同事，黃國昌的變化比鄭麗文更大。

他說，鄭麗文是在年輕的時代，黃國昌則是在成熟的政治人物之前，都讓我們相信，即便在不同政黨，都會站在這塊土地的利益出發，即便與我們策略上有所不同，但價值一致。

段宜康說，後來才發現，黃國昌的價值只有一個，對自己有好處就是其價值，今天無論站在東還是站在西，就是因為站在東對黃有好處、站在西有好處。

他說，如果黃國昌去收取對價的價金來去進行所謂揭弊的工作，對他來說也不意外，因為顯然對黃國昌來說收錢辦事，對黃來說也是一種好處。

黃國昌 段宜康 鄭麗文

段宜康曝與鄭麗文關係 他嘆：不是被背叛、是遭欺騙

民進黨前立委段宜康今早陪同宣布參選中正萬華市議員的馬郁雯掃街，媒體問及國民黨主席鄭麗文近期言論爭議，他說，鄭是台大的學妹...

