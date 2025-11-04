喊黨魁選舉紛爭該翻篇…王鴻薇：學民進黨 被砍掉頭手立刻長出來

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨新主席鄭麗文11月1日正式就任。國民黨立委王鴻薇今早就國民黨主席選舉選後團結喊話，「完全是新的一頁」，立法院長韓國瑜曾說民進黨是怪物，民進黨初選殺到刀刀見骨，但只要候選人定於一尊，被砍掉的頭跟手立刻長出來，這點國民黨應學民進黨。

鄭麗文11月1日就任，昨日發布地方黨部主委人事，「鄭團隊」成形。王鴻薇今早接受「千秋萬事」專訪，針對國民黨主席選舉選後團結喊話。她說，「過去了，大家都團結在一起，完全是新的一頁」，從10月18日結果出爐，絕大部分黨員、支持者心境改變。

王鴻薇說，「以國民黨團來說，成員都支持單一候選人嗎？不可能。也不是所有人都支持鄭麗文，等選舉結束後，大家非常清楚，一定要團結。」

王鴻薇表示，鄭麗文來到國民黨團，大家自動自發，台東立委搭將近4小時火車上來，經過大罷免後，只有團結才能對抗掌握資源的民進黨，不團結會被一一擊破，否則只是分散自己的力量。

王鴻薇指出，韓國瑜曾說民進黨是怪物，民進黨初選殺到刀刀見骨，但只要候選人定於一尊，被砍掉的頭跟手立刻長出來，這點國民黨應該學民進黨，「當對抗外面要消滅你的力量，一定要團結，怎麼會把某些人排除門外？」

國民黨 民進黨 王鴻薇 韓國瑜 鄭麗文

