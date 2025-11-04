歐駐台機構封殺國民黨中央？鄭麗文駁斥

國民黨主席鄭麗文日前接受外媒採訪，提及「俄羅斯總統普亭不是獨裁者」，引發熱議，傳出有歐洲國家駐台機構表態不會再和國民黨中央互動。鄭麗文昨受訪時斥是子虛烏有，歐洲代表處在她當選後馬上積極聯繫盼能會面。

鄭麗文昨出席中評會前受訪表示，從她選舉期間一直到現在，媒體、社群上有非常多不實傳言，大家都傳得跟真的一樣，這完全是子虛烏有；事實上，在她當選後，馬上有來自歐洲代表處積極聯繫，希望能安排會面，她都把相關行程安排在正式上任後。

國民黨立委徐巧芯表示，無論跟黨中央、立法院黨團或執政縣市互動，都是「跟國民黨互動」，像近期她與立委接待歐洲訪問團，雖有尖銳問題，也是藉機會溝通及說明；另像台北市舉辦起源於法國巴黎的白晝之夜，與法國互動，所以國民黨與歐洲各國互動是落實於各層面，會持續維持一貫態度，跟世界各國保持溝通管道。

對於鄭麗文過去曾喊，要讓台灣人自豪地說「我是中國人」，國民黨副主席蕭旭岑昨接受廣播專訪時表示，民進黨操作「中國人」這個議題將國民黨困住，把政治與文化混為一談，試圖讓大家誤以為「只要我說我是中國人，就代表我認同中華人民共和國」，但這是不對的。

蕭旭岑說，在政治上，台灣與中國的確存在歧異，但在文化、血緣、歷史上，「我們就是中國人」，民進黨以政治上的歧異，企圖引導台灣民眾相信，「說我是中國人就是認同中共」，這種說法並不正確。