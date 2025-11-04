鄭麗文：重回第一大黨 2028完全執政

國民黨主席鄭麗文昨在上任後的第一個上班日，公布各縣市黨部主委人選。她在中評會致詞表示，明年國民黨不但要延續戰績，更希望重點突破艱困選區，翻轉南台灣，打破綠色執政的魔咒；並在二○二八年重回第一大黨，完成完全執政的重要使命。

鄭麗文指出，國民黨現在有這麼多執政的縣市，都一一交出無比亮麗的成績單，受到人民的高度肯定，但為什麼這麼多五星級、六星級的縣市長，國民黨的支持度還是沒辦法超越民進黨，回到第一大黨的地位？「我們要不斷自我檢討、自我實踐，一定要扭轉頹勢跟劣勢扭轉過來，不能丟了這一代中國國民黨人的臉」。

鄭麗文說，國民黨要重回台灣的第一大黨，不是因為可以給什麼高官厚祿；國民黨之所以要重返執政，是因為要保衛中華民國民主自由法治的社會體系，捍衛好不容易創造的經濟奇蹟，更重要的是要終結兩岸自相殘殺的悲劇，「我們必須證明給全世界看，能用我們的智慧跟決心，開創兩岸百年和平的基業。」

鄭麗文並喊話，國民黨二○二八要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，要團結所有的在野力量，甚至要讓對民進黨唾棄失望的力量都靠過來，完成和平政黨輪替，讓國民黨重新成為名副其實的第一大黨，國會過半取得政權，完成完全執政的重要使命。

地方黨部主委人事，被視為備戰二○二六大選的布局之一。除了桃園、台中、苗栗、竹市、南投，分別由前黃國園黨部主委蔡忠誠、台中議員蘇柏興、苗栗縣議長李文斌、前黃國新黨部主委王志豪與立委游顥接任，其餘縣市黨部主委均續任，留任比率近八成。

台北市黨部方面，前主委黃呂錦茹因續任意願不高，經徵詢，確認由代理主委、議長戴錫欽續任主委。新北市黨部主委黃志雄、宜蘭縣黨部主委林明昌也留任，為後續藍白合作鋪路。戴錫欽表示，他曾建議讓前主委黃呂錦茹回來接，因黃呂婉拒，黨中央希望他協助黨部運作，他無法再推辭。

桃竹竹苗方面，桃園市黨部主委由議長邱奕勝推薦的前黃國園黨部主委蔡忠誠接任；新竹市經議長與地方建議下，由軍系的黃國新黨部主委王志豪接任，苗栗縣是縣長鍾東錦推薦議長李文斌接掌，獲鄭麗文首肯；新竹縣則是由現任主委陳見賢留任。

黨內人士表示，蔡忠誠兼任桃園市黨部副主委，被邱奕勝視為「安定」人選。軍職出身的王志豪口才流利、親和力強，代表黨中央權衡傳統黃復興系統與新世代黨員，也被寄望可作為藍白合作橋樑。蘇柏興與派系、府會溝通無礙，可視為明年選戰維穩人選。

鄭麗文表示，全台灣各縣市黨部主委的人事已底定，主委的任命，當然是高度尊重地方的生態跟需要，也希望是充滿戰鬥力。

對於化身「行動黨主席」走訪地方，她提到，由於謝票行程都還沒完成，「一定會全台灣都去」，但重點會放在南台灣。