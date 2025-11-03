退役少將蔡忠誠接藍桃園市黨部主委 議長邱奕勝曝推薦原因

快訊

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
國民黨前黃國園黨部主委蔡忠誠（前排右三）接任桃園市黨部主委，他日前北上參與國民黨全代會與黨主席鄭麗文等人合影。圖／取自蔡忠誠臉書
國民黨主席鄭麗文今公布各縣市黨部主委人選，桃園市黨部主委由前黃國園黨部主委蔡忠誠接任。蔡忠誠為退役少將，擔任黃國園黨部主委約5年，也兼任桃園市黨部副主委一職，熟悉黨務運作，議長邱奕勝認為蔡是「安定」的人選，因此向黨中央舉薦，成為新任的國民黨桃園市黨部主委。

出身金門的蔡忠誠為陸軍官校正52期，歷任國防部後備事務司全民防衛動員處處長、南區後備指揮官、國防部全動室副主任、代主任等職務，2018年2月1日少將退役。在2020總統大選期間，韓國瑜當時代表國民黨參選總統，蔡被推舉擔任韓國瑜的桃園市護衛隊隊長，隨著韓南征北討，在造勢場合維持秩序與安全，受到矚目。

到了2020年9月8日，蔡忠誠臨危受命接下國民黨桃園市黃國園黨部主任委員後，不僅積極參與推動「反萊豬」抗議遊行活動，也領導黃國園黨員投入罷免桃園市議員王浩宇一戰，最後「罷王」有成。軍系出身的他，近年也接任桃園市黨部副主委一職。

蔡忠誠如今將出任桃園市黨部主委，多名藍營人士都認為他熟悉黨務，並非意外人選。邱奕勝下午表示，蔡主委從歷任黨主席江啟臣、朱立倫以來都是黃國園黨部的主委，即便歷經精簡黃復興等情形，蔡依舊留在桃園，在黨部與主委黃敏恭合力作戰。

「蔡忠誠對地方黨務駕輕就熟，也是很『忠誠』的黨員。」邱奕勝肯定，蔡忠誠在各項選戰與罷免案都無役不與，也對地方黨務熟悉，明年就是選舉年，若市黨部要換新主委，蔡會是最安定的人選。邱強調，推薦並非為他自己，是為了桃園的運作著想。

蔡忠誠下午表示，黃國園黨部自從去年6月與桃園市黨部整合在一起，已經1年多，運作很上軌道，加上在地方上打選戰，也和議長邱奕勝等人並肩作戰，建立很好的默契，這次很感謝議長邱奕勝舉薦，推薦他接任桃園市黨部主委。

蔡忠誠提到，新任主席鄭麗文充分尊重地方意見領袖與生態，加上自己先前投入罷免市議員王浩宇行動，當時與現為黨中央秘書長兼副主席的李乾龍也有不少互動，都是此次能接任國民黨桃園市黨部主委的契機。

面對2026地方選戰，蔡忠誠強調，桃園市長張善政執政優異，連任問題不大，會努力協助衝高選票，但也不能掉以輕心，會小心謹慎全力輔選，對市長選情審慎樂觀。議員部分則會強化與白營互動，目標讓合作席次能夠極大化，協助張善政施政推動。

國民黨前黃國園黨部主委蔡忠誠（中）接任桃園市黨部主委。記者張裕珍／攝影
