國民黨竹市黨部主委由王志豪接任 地方人士：有望成為藍白合橋梁

聯合報／ 記者王駿杰黃羿馨／新竹即時報導
國民黨新竹市黨部新任主委王志豪（右）也與新竹縣議長張鎮榮私交甚好，屬於黃復興黨部青壯世代代表人物。圖／取自張鎮榮粉絲團
國民黨新竹市黨部新任主委王志豪（右）也與新竹縣議長張鎮榮私交甚好，屬於黃復興黨部青壯世代代表人物。圖／取自張鎮榮粉絲團

國民黨主席鄭麗文今公布各縣市黨部主委人選，新竹市經議長許修睿與地方建議下，由軍系黃國新黨部主委王志豪接任。新竹市長選舉將於明年底登場，藍白合不合、藍營市黨部主委的作用與風格，備受各界矚目。地方人士指出，王志豪口才流利、思路清晰，在基層被認為形象穩重、親和力強，將有望成為藍白溝通、合作的橋梁。

66歲的王志豪是陸軍官校正五十期裝甲兵科，歷練過連長、營長、科長、清華大學主任教官、黃國新黨部主委。地方人士指出，由於出生軍系，活躍於黃復興黨部，被黨內人士歸類為「青壯世代」代表人物。相較於多數黨內資深將領，王志豪年紀略輕，口才流利、思路清晰，在基層被認為形象穩重、親和力強。

藍營人士指出，王志豪個性熱心、待人謙和、行事低調務實，不少竹縣選舉他都會主動協助輔選，幾乎每場固本會報與造勢活動都能看到他的身影，被視為「深藍」中生代力量，也被軍系視為可接班人選。

新竹市被視為藍白合作的觀察指標區，藍營內部普遍認為，唯有深藍基層出身、熟悉軍系體系的黨員，才能在彼此互信尚待建立的情況下，扮演溝通橋梁的角色。

王志豪這次出線，除展現黨中央在傳統黃復興系統與新世代黨員間的權衡，也被寄望成為藍白之間的協調傳聲筒，為新竹市藍白合尋求更穩定的合作基礎。

