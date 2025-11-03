鄭麗文：2026大選南台要重點突破 打破綠色執政魔咒

快訊

對美軍購F-16能否如計畫交付？ 國防部：明年一定有飛機交運

中央社／ 台北3日電

國民黨今天召開中評會，黨主席鄭麗文表示，明年2026年，不但要延續國民黨的戰績，更希望在艱困選區、在南台灣，要重點突破，要打破綠色執政的魔咒，2028年要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，完成政黨輪替。

國民黨今天召開中央評議委員會，1日上任的鄭麗文在致詞時表示，國民黨有這麼多執政的縣市，高度受到人民肯定，但是為什麼有這麼多5星、6星級的縣市長，國民黨的支持度卻還是沒有辦法超越民進黨，回到第一大黨地位。

鄭麗文認為，這就是接下來大家要不斷自我檢討與自我實踐，一定要把現在的頹勢、劣勢扭轉過來，這是自我的期許，同時也是不能丟了這一代國民黨人的臉，看看過去的前輩們，是怎麼樣創造奇蹟的。

鄭麗文指出，要重回台灣第一大黨，不是因為國民黨可以給大家什麼高官厚祿，而是國民黨必須保衛中華民國好不容易艱苦卓絕走到今天，民主自由法治的社會體系，要繼續捍衛好不容易創造的平等與均富。

鄭麗文強調，之所以要重返執政，是要捍衛民主自由法治的體系，再創新的經濟奇蹟、新的護國神山群，國民黨絕對有這個能力，而且必須使命必達；更重要的是要終結兩岸自相殘殺的悲劇，必須證明給全世界看，兩岸可以用智慧與決心，開創百年和平的基業。

鄭麗文說明，明年2026年，不但要延續國民黨的戰績，更希望在艱困選區、在南台灣，能重點突破、翻轉，打破綠色執政的魔咒。2028年要成為真正代表台灣主流民意的最大政黨，團結所有在野力量，甚至要讓對民進黨唾棄失望的民進黨力量都靠過來，完成2028年和平政黨輪替，讓國民黨重新成為第一大黨。

鄭麗文也提到，國民黨在國會要一黨過半，成為名副其實的第一大黨，而且要完成完全執政的重要使命。

