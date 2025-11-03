影／出席國民黨中評會 鄭麗文喊話回到第一大黨

國民黨新任黨主席鄭麗文今天首次出席國民黨中評會，在秘書長李乾龍的陪同下，鄭麗文一一向出席的黨內同志握手致意，並上台發表感言，鄭麗文喊話要回到第一大黨的地位，接下來要不斷的自我檢討，不斷的自我實踐，把現在的頹勢跟劣勢扭轉過來。

鄭麗文說蔣經國前總統，還有李國鼎資政的手中，沒有人相信可以做得到的事情，什麼樣的遠見、什麼樣的執行力、什麼樣的信念讓當年他們可以創造了台積電，以及整個台灣的科技產業成為護國神山，所以中國國民黨是在一個沒有人能夠相信的情況底下，不管多苦、多難，都完成了使命，創造了一個又一個的奇蹟，鄭麗文表示比起那些歷史的時刻跟經驗，我們沒有理由不堅持，我們更沒有理由害怕，革命先烈命都不要了，我們難道可以在這裡憂讒畏譏、畏首畏尾、瞻前顧後嗎？更何況現在的中國國民黨有這麼多執政的縣市，一一都交出了無比亮麗的成績單，高度的受到人民的肯定，但是為什麼這麼多五星級、六星級的縣市長，而中國國民黨的支持度卻還是沒有辦法超越民進黨，回到第一大黨的地位，這就是接下來要不斷的自我檢討，不斷的自我實踐，一定要把現在的頹勢跟劣勢扭轉過來。 國民黨新任黨主席鄭麗文（中）今天首次出席國民黨中評會。記者邱德祥／攝影 國民黨新任黨主席鄭麗文今天首次出席國民黨中評會，會前接受媒體訪問。記者邱德祥／攝影 國民黨新任黨主席鄭麗文（右二）今天首次出席國民黨中評會，秘書長李乾龍（左二）將麥克風遞給鄭麗文。記者邱德祥／攝影