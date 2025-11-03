地方黨部主委人事 鄭麗文：台北、雲林、南高屏續任

國民黨主席鄭麗文上任後，今將繼續公布人事布局。鄭麗文今出席中央評議委員會議前受訪表示，全台灣各縣市黨部主委的人事已經底定，很多主委留任是他們本來就有很鮮明的任務與很重要的使命；台北市黨部主委方面，感謝現任台北市議長戴錫欽願意續任。

鄭麗文上任後，計畫作為「行動黨主席」走訪地方，她受訪時也提到，由於謝票行程都還沒完成，一定會全台灣都去，但重點會放在南台灣。

有關縣市黨部主委的任命，鄭麗文說，當然是高度尊重地方的生態跟需要，也希望是充滿戰鬥力。有很多主委留任是他們本來就有很鮮明的任務，以及很重要的使命，例如台南市、高雄市、屏東縣、雲林縣黨部主委等都繼續留任；當然中間也有很多人事上的變換，更重要是希望2026年能順利勝選。

媒體詢問，前主席朱立倫卸任前追認的中評委主席團成員，有部分今都缺席中評會。鄭麗文說，大家都有行程安排就尊重，不管是中評會主席團主席也好，或是中評委人數都非常的龐大，大家都會按照自己的行程來做安排。