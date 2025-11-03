【專家之眼】鄭麗文提普亭非獨裁者 心裡想的是台灣

國民黨新任主席鄭麗文接受外媒專訪，談及她的兩岸願景與台灣面對的國際現實。其中有好幾點值得注意，但多數報導卻放在她講俄羅斯總統普亭不是獨裁者。即便此點，在台灣政治的語境下，鄭的談話亦有發人深省之處。

首先該釐清的，是學理上，鄭的民主概念符合早期的修正型民主理論，認為民主政治基本上僅為人民選擇決策者的一種特殊程序。該程序後來被細緻化，出現包括定期、有兩位以上候選人等各種指標，重點是執政者在選舉時有被打敗可能，才能稱之為民主國家。隨著獨裁政權的進化，後續民主概念也與時俱進的發展至參與、審議民主，或者加入對人民自由權評估的分類。

然而，民主與自由不是必然連在一起的概念，甚至有矛盾部分。在制度上反映出來的，即選舉是多數決，產生國會多數制定法律，但僅僅幾個沒有民意基礎的大法官，卻能以維護自由權利之名，推翻總統或國會的決定。多數台灣人民看內外政治，就有了兩套標準：對外有從自由論及民主的意味，對內，則寬容到選舉等於民主的邏輯。

之所以會這樣說，是因為台灣人民看俄羅斯，應該還是多視為獨裁政權。普亭被稱為獨裁者，是因為俄羅斯國內，沒人敢跟他唱反調，但嚴格來講，社會還是有人敢，只是真正有實力的異議者早多被連番修理，自由甚至生命權都有被威脅消滅之虞，以致現存檯面上的挑戰者不具影響普亭持續執政能力，才出現壓倒性勝利的選舉結果。這就有從自由論及民主意味。

如果注意到反對派對台灣政治的論述，也是反映了類似情況。除了立法院外，另外四權可被總統伸手的機關，沒有一個敢表達與賴總統不同意見，而在政府之外，例如兩顆子彈的三一九槍擊案，反對陣營質疑選舉程序公正性、批評民進黨主政下的台灣追殺反對黨，墮入「不自由的民主」，乃至於民眾黨主席被關，甚至連執政黨立委遭檢調搜索時，也要高喊「政治干預司法、司法干預初選」。然而，凡此種種現象，卻還沒動搖台灣主流民意對我國仍是民主國家的信心，這顯然與國人評估其他國家是否民主標準有違。鄭作為台灣政治人物，多從在地政治的實踐來思考現象本質，應有她的道理。

更深層一點想，這種「一個國家，兩種政治」的人民感受，並非始自今日，從兩蔣時代就開始了。雖然當時在中國認同占有主流位置情勢下，沒人有挑戰執政者的聲望，但從報載左翼分子被抓，到後來黨外菁英可在選舉假期裡聲淚俱下地控訴司法不公、情治機關騷擾，關於該時期的白色恐怖氛圍，理當嚴謹的學界陳述「戒嚴之下的台灣社會人人自危」、「民眾的日常生活都在這般天羅地網、滴水不漏的多重監視下，動輒得咎」、「使人人如驚弓之鳥，為了自我保護，親人朋友相互提防、彼此監視、人際之間的信任關係破產、社會道德與人性尊嚴受到嚴厲摧殘」等，然而，反映在同時代的普選投票與民調數字，卻是國民黨長期穩定獲有大約七成的高得票與支持率。

高得票率固然有賄選作票加料，但在無論是否有黨外菁英挑戰情況下，仍無礙於獲票與支持率的長期穩定，可知當時台灣主流民意意向。如果我們相信學界的恐怖陳述有部分親歷者真實根據，再檢視同時進行的投票民調資料，可知不論是否懷有更高價值，多數人對少數人遭遇沒有行為反應，是台式民主政治常態。

其次，看其上下文脈絡，鄭講的是當今沒有任何一國領導可以獨裁決定國際事務之意。專訪所提到的俄烏戰爭起因，國際上至少有兩種說法。鄭認為北約東擴才導致普亭出兵的決定並不孤單，當代國際關係現實主義學派大師John Mearsheimer也是如此認為。反映在美中台與兩岸關係裡，台灣應該怎麼做，成了她理所當然地推論。

第三，曾為民進黨員的鄭主席，專訪中提到李登輝推動兩國論時，美國AIT第一時間要制止此事。而立刻接到AIT要冷處理，絕對不可以附和指令的民進黨，反應是什麼呢？根據鄭說法，看起來堅定主張台獨、反獨裁的民進黨是全黨接受了這個指令。回想當時情況，外界也確實沒看到個別綠營人士有什麼動作；關於此說，也還沒看到民進黨高層出面否認。那時民進黨內是否也是有領導獨斷做此決定呢？如果沒有，民進黨全黨都真的如此配合當時國際強權指令，一旦亞洲權力時勢移轉，政客又會做出什麼變化？恐怕更令人憂心了。

本文意旨並非強要為政黨領袖解釋，而是想指出台灣多數人對少數人遭遇沒有反應，以及幾乎缺乏制衡總統的政治制度，這是產生獨裁者的溫床。國人所驕傲的民主招牌，究竟是什麼性質？建立在何種基礎之上？倒是該有人好好探究一番。