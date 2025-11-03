被點名接國民黨新媒體部主任 林益諄：投入自媒體6年 並未接獲徵詢

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
自媒體創作者林益諄（左）傳將接任國民黨新媒體部主任，林表示，現階段沒有任何職務安排，黨中央若有規畫或需要他協助，都樂於了解與討論。圖／取自林益諄臉書
自媒體創作者林益諄（左）傳將接任國民黨新媒體部主任，林表示，現階段沒有任何職務安排，黨中央若有規畫或需要他協助，都樂於了解與討論。圖／取自林益諄臉書

國民黨主席鄭麗文上任，國民黨基隆市前議長宋瑋莉的兒子林益諄，傳將接任新媒體部主任。林晚間表示，現階段沒有任何職務安排，投入自媒體領域已6年，黨中央若有規畫或需要他協助，都樂於了解與討論。

風傳媒昨天報導，國民黨前主席朱立倫任內的新媒體部主任韋淳祐，並另有人生規畫，在鄭麗文上任後並未能留任，新主任人選應是林益諄。

林益諄說，目前並未接獲任何黨中央的徵詢或通知，他也是透過朋友轉傳新聞，才得知相關訊息。2019年起投入自媒體領域，專注於內容創作與社群經營，目前的身分仍是自媒體創作者與國民黨黨員。

林表示，若未來黨中央有任何規畫或需要他協助之處，他樂於了解與討論，但現階段並沒有任何職務安排。

媒體特別提及他的家庭背景（宋瑋莉之子），林益諄說想再次說明，他今年46歲，是一位獨立的自媒體創作者，望外界關注的是他這幾年間，在自媒體領域中的努力與成績，而非他人的身分或頭銜。感謝各界朋友的關心，也感謝媒體朋友的報導。

