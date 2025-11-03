萊爾校長打響名號 國民黨新媒體部人事受矚

國民黨主席鄭麗文就任，掌控「空軍」核心的文傳會新媒體部人事引發關注，有媒體報導，將由基隆市前議長宋瑋莉兒子林益諄出任，但他表示一切還尚未確定。黨務人士表示，目前都還在徵詢中，也不排除與其他民間團體合作，讓工作業務更靈活。

黨務人士指出，國民黨前主席朱立倫任內的國民黨新媒體部，在反惡罷及近期的議題攻防戰，都展現出超高水準，也引領議題，更打響「萊爾校長」名號，為國民黨社群空戰打了漂亮一戰，大家都希望「萊爾校長」團隊能留任。

黨務人士透露，黨中央已經盡最大誠意慰留「萊爾」團隊。文傳會在人事布局上，目前已經敲定一名副主委人選，是這次黨主席選舉中幫鄭麗文操盤影音社群的幕後人士。由於副主委可聘任多位，目前有一位應該會於今天公布。

該黨務人士提到，新媒體部主任還在努力中，看怎麼尋覓適當人才組建團隊，也不排除以外包方式跟義勇軍合作，要以能發揮最大的戰力為主。