備戰2026 鄭麗文將走訪各縣市

國民黨主席鄭麗文上任，繼先前公布兩波黨務人事案後，預計今天對外公布廿二縣市黨部主委人事，以及考紀會主委人選等，除大幅留任現任主委，為明年九合一選舉備戰，鄭麗文也計畫深入地方、走訪各縣市，號召黨員回娘家。

國民黨前主席朱立倫日前率領黨務一級主管與地方黨部主委總辭。鄭麗文已徵詢各項人事，除了由立委牛煦庭、新北市議員江怡臻出任黨發言人，鄭也積極布局各縣市黨部主委，預計今天公布後續黨務人事案。

目前國民黨各黨務要職，包括考紀會、海外部、國際部、大陸事務部，以及各地方黨部主委等尚未公布。據傳，考紀會主委擬由組發會前主委張雅屏出任，其餘人選也鎖定洽談中。

地方黨部方面，為穩軍心，多數均沿用前朝主委，包括台南、高雄由立委謝龍介、柯志恩續任；桃園市黨部主委擬由議長邱奕勝推薦的前黃國園黨部主委蔡忠誠接任。

備受關注的台北市黨部主委人選，黨中央仍屬意前主委黃呂錦茹，不過因官司未明朗及家人因素，黃呂錦茹意願不高，可能由議長戴錫欽續任。

黨內人士表示，鄭麗文上任後的首要目標是贏下明年地方選戰，除了力守四都，更要爭取南二都「綠地變藍天」，鄭也曾透露，要將重心放在南台灣，將規畫展開地方拜會之旅，了解各地縣市長、議員的提名狀況，以利後續布局與協調。

同時，鄭麗文也說自己會是「最接地氣的黨主席」，藉由地方拜會之旅，更要號召支持者加入國民黨、黨員回娘家。

推動「大罷免」的聯電創辦人曹興誠日前批評鄭麗文在兩岸立場背離民主與人權原則，還說出俄羅斯總統普亭不是獨裁者「是中了邪」，國民黨昨天回擊，曹興誠若真想談兩岸，先放下政治操弄，為自己造成的大罷免公開誠懇道歉。

國民黨強調，主張和平、理性、對話，拒絕仇恨與對立，這才是民眾真正期待的態度。