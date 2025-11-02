快訊

農業部長動怒！中市府：將嚴處1動保處人員 不允許任何擾亂防疫行為

將任新媒體部主任？基隆前議長兒林益諄鬆口「有被徵詢」 仍不知結果

明後2天降雨最顯著「3處慎防大雨」未來還有另個熱帶系統發展

新媒體部主任？國民黨「抖音一哥」、基隆前議長兒林益諄：有被徵詢

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
基隆市議員宋瑋莉過去文宣行銷全交由兒子林益諄（右）設計，近年還特別推出小包裝牙線棒，深受選民喜愛。圖／聯合報系資料照片
基隆市議員宋瑋莉過去文宣行銷全交由兒子林益諄（右）設計，近年還特別推出小包裝牙線棒，深受選民喜愛。圖／聯合報系資料照片

國民黨新任主席鄭麗文就任，國民黨中央人事成焦點，有報導指出，基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄將接任文傳會新媒體主任。林益諄低調表示，自己的確有被徵詢，但還不知道細節與結果；文傳會主委吳宗憲則說，目前還沒確定，明天下午開會時應該會提出相關人選。

國民黨主席鄭麗文正式就任，相關人事布局也引發關注，尤其國民黨前主席朱立倫任內，黨內認為新媒體部於反罷免期間打出漂亮一仗，接下來誰接棒成為關鍵。「風傳媒」報導指出，國民黨新媒體部主任將由林益諄出任，且是文傳會副主委兼任新媒體部主任。

記者向林益諄求證，林回應，他的確有被徵詢，但是細節跟結果都還不知道。吳宗憲回應，人才就是大家都好好合作，但人事目前還沒確定，鄭麗文也沒特別講到這件事情，明天下午會開會，應該是開會時會提出來相關人選。

據了解，林益諄曾任國民黨中央委員，宋瑋莉議長辦公室主任、中華科技大學講師等職務，近年將重心轉往經營網路社群及短影音，國民黨內號稱「抖音一哥」，他臉書介紹也寫著「在TikTok擔任官方認證創作者和員工」。

國民黨 新媒體 主任

延伸閱讀

鄭麗文就任國民黨主席 胡錫進：台灣政治生態新風向標

鄭麗文擬啟動下鄉 號召支持者入黨、布局地方選戰

鄭麗文就職演說 馬英九為何聽到哭？黃暐瀚：看見藍營重返執政的希望

曹興誠批鄭麗文中邪 國民黨：先為大罷免向民眾道歉

相關新聞

新媒體部主任？國民黨「抖音一哥」、基隆前議長兒林益諄：有被徵詢

國民黨新任主席鄭麗文就任，國民黨中央人事成焦點，有報導指出，基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄將接任文傳會新媒體部主任。林益諄低...

國民黨全代會未現身 侯友宜：各自在崗位上為民服務

國民黨全代會昨登場，新任黨主席鄭麗文率第22屆全體黨代表宣誓就職，外界關注的黨內大咖出席情況，台中市長盧秀燕、桃園市長張...

鄭麗文操盤2026 陸空戰老將搭新秀、地方黨部留懸念

隨剛卸任的國民黨前主席朱立倫宣布總辭，新任國民黨主席鄭麗文就位，外界也關注相關新黨中央的人士布局，尤其是分別掌握陸戰空戰兩大系統兵符的組發會、文傳會情況格外引人注目；不過比起中央黨部人事安排，面對2026地方選戰，其實鎮守前線的先鋒將領，也就是地方黨部主委將成為關鍵，黨中央雖聲稱全數續任，但有多少只是過渡，又或者是默契尚待磨合？都成為國民黨新一屆黨中央即刻面對也躲不掉的重大考驗。

鄭麗文就任國民黨主席 胡錫進：台灣政治生態新風向標

中國國民黨新任黨主席鄭麗文日前正式就職並發表演說，大陸官媒環球網評論稱，鄭麗文直言「台灣目前正處於最困難、最危險的時刻」...

鄭麗文就職演說 馬英九為何聽到哭？黃暐瀚：看見藍營重返執政的希望

國民黨昨（1日）舉行第22屆全代會，新任黨主席鄭麗文正式接棒，在致詞時高喊要讓國民黨「從羊群變獅群」，現場氣氛熱烈，不過，引發最多討論的畫面，是坐在台下的前總統馬英九多次拭淚，情緒明顯激動。

洪秀柱建議鄭麗文 依憲法處理兩岸議題

國民黨主席鄭麗文上任，國民黨前主席洪秀柱建議，用「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」處理兩岸議題，兩岸主權重疊、治權分開，既然未來目標是統一，怎麼做要有長期規畫，她認為有和平協議才是真正好的開始。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。