鄭麗文就任國民黨主席 胡錫進：台灣政治生態新風向標

中國國民黨新任黨主席鄭麗文日前正式就職並發表演說，大陸官媒環球網評論稱，鄭麗文直言「台灣目前正處於最困難、最危險的時刻」並非危言聳聽，而是精準描述當前台灣現實狀態和歷史方位；環球時報前主編胡錫進則認為，鄭麗文正面反對台獨、仇中，他的當選成為台灣政治生態的一個突出的新風向標。

環球網署名「北平鋒」1日發布評論文章指出，以「台獨分裂」為圭臬，賴清德必然將台灣推入危險境地，而「以武謀獨」則是台灣外部風險的導火索，民進黨當局為推行此路線，不惜製造「綠色恐怖」，謀取獨裁專制。

文章稱，民進黨當局的錯誤路線正在摧毀台灣的發展根基。巨額軍購開支擠佔了民生福利、產業升級的預算，台獨已成為少數政客搜刮民脂民膏的政治口號。

胡錫進1日晚間則發布文章表示，鄭麗文高調支持「九二共識」，大聲呼喊 「兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族」，強調要讓每一個台灣人自豪、自信地喊出「我是中國人」，扭轉了國民黨在台獨政治氛圍高壓下的退縮和退變，舉起了正面反對台獨、反對仇中的旗幟。她的當選成為台灣政治生態的一個突出的新風向標。

胡錫進說，鄭麗文當選國民黨主席，大背景是中國大陸強大崛起已成全球矚目的現實。美國無論在與大陸軍事還是經濟的博弈中，都出現一些力不從心的明顯退縮，「民進黨不識相的『台獨』冒進路線將台灣推至兵凶戰危的嚴重境地。大陸在台海地區的軍事鬥爭準備不斷推進，『台獨』路線面臨前所未有的壓力和風險，已經嚴重不可持續。」

鄭麗文1日在國民黨全代會上正式上任黨主席，她發表演說指出，台灣正處於「最壞的時代」，面臨兵兇戰危與內部民主被侵蝕的雙重挑戰，她承諾將帶領國民黨「撥亂反正」，讓黨成為「最有影響力的公益團體」，重建社會信任與希望。

她還說，國民黨要從「羊群變成獅群」，成為「台灣王者」，開創「百年兩岸和平」。鄭麗文這番談話讓前總統馬英九、國民黨前主席吳伯雄等國民黨大老聞後頻頻拭淚，也引發熱議。