鄭麗文就職演說 馬英九為何聽到哭？黃暐瀚：看見藍營重返執政的希望

聯合新聞網／ 綜合報導
聽鄭麗文致詞，台下的前總統馬英九（左起）、國民黨前主席吳伯雄感動落淚。圖／截自udn
聽鄭麗文致詞，台下的前總統馬英九（左起）、國民黨前主席吳伯雄感動落淚。圖／截自udn

國民黨昨（1）日舉行第22屆全代會，新任黨主席鄭麗文正式接棒，在致詞時高喊要讓國民黨「從羊群變獅群」，現場氣氛熱烈，不過，引發最多討論的畫面，是坐在台下的前總統馬英九多次拭淚，情緒明顯激動。

對此，資深媒體人黃暐瀚在《TVBS戰情室》中分析，馬英九哭成那樣，是因為他看見了國民黨重新執政的曙光。黃指出，國民黨連續三次大選（2016、2020、2024）皆未能重返執政，如今馬英九將目光放在2028年，「他在鄭麗文身上，看見了一個敢於論述、勇於擁抱九二共識、延續他政治路線的人，這正是他期待的希望。」

黃暐瀚認為，鄭麗文強調「獅群精神」與組織擴張的企圖，象徵國民黨企圖重振士氣。她要求每位黨代表在任期內吸收100名新黨員，期望讓藍軍支持基礎再度壯大，也因此馬英九在現場的落淚，某種程度代表了他對黨的未來，重新燃起期待。

不過，鄭麗文剛上任就要面對國民黨的龐大財務問題。依國民黨今年度決算書來看，負債總額21億2016萬元，含短期借款3000萬元，流動負債20億9016萬元，主要是應付退職金。

收入方面，股利收入6億餘元，但遭黨產會處分不得收取，如數提列損失，實質收入5億6370萬元，實質支出5億3800萬元，餘絀2484萬元，期末累積餘絀為負18億7000萬餘元。國民黨資產總額237億元，但受黨產會處分限制，實際可運用資產僅5億6440萬元。

洪秀柱建議鄭麗文 依憲法處理兩岸議題

喊普亭不是獨裁者 敢言敢戰的鄭麗文能翻轉國民黨嗎

曹興誠批鄭麗文中邪 國民黨：先為大罷免向民眾道歉

鄭麗文掀入黨潮 國民黨10天增800黨員

鄭麗文就職演說 馬英九為何聽到哭？黃暐瀚：看見藍營重返執政的希望

國民黨昨（1日）舉行第22屆全代會，新任黨主席鄭麗文正式接棒，在致詞時高喊要讓國民黨「從羊群變獅群」，現場氣氛熱烈，不過，引發最多討論的畫面，是坐在台下的前總統馬英九多次拭淚，情緒明顯激動。

鄭麗文就任國民黨主席 胡錫進：台灣政治生態新風向標

中國國民黨新任黨主席鄭麗文日前正式就職並發表演說，大陸官媒環球網評論稱，鄭麗文直言「台灣目前正處於最困難、最危險的時刻」...

洪秀柱建議鄭麗文 依憲法處理兩岸議題

國民黨主席鄭麗文上任，國民黨前主席洪秀柱建議，用「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」處理兩岸議題，兩岸主權重疊、治權分開，既然未來目標是統一，怎麼做要有長期規畫，她認為有和平協議才是真正好的開始。

新聞眼／鄭麗文帶領獅群第一課：團結內部、接軌民意

國民黨主席鄭麗文上任，宣示要帶領國民黨建立新秩序，把最壞的時代變成最好的時代，但在轉型過程中，首要面臨黨內團結、兩岸論述與財務困境三大挑戰；鄭麗文必須盡快整合內部、接軌民意，避免「獅群」淪為象徵，才能帶領國民黨力拚明年縣市長選舉與二○二八重返執政，成為真正領導國家的力量。

鄭麗文掀入黨潮 國民黨10天增800黨員

國民黨新主席鄭麗文當選後，掀起一波入黨潮，十天內超過八百名黨員入黨或回復黨籍；鄭麗文執掌國民黨，藍軍士氣振奮，但鄭麗文馬上要面對的是，國民黨逾廿一億元的負債。

鄭麗文就任國民黨主席：會開創百年兩岸和平

國民黨昨舉行全國代表大會，新任黨主席鄭麗文正式就任。鄭麗文表示，台海兵凶戰危，國民黨絕對會開創百年兩岸和平，她也表示，民進黨執政蔑視國會多數遊戲規則，將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危；國民黨會捍衛民主自由，她要讓國民黨從羊群變獅群，讓台灣重現善與正義。

