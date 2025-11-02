鄭麗文就職演說 馬英九為何聽到哭？黃暐瀚：看見藍營重返執政的希望

國民黨昨（1）日舉行第22屆全代會，新任黨主席鄭麗文正式接棒，在致詞時高喊要讓國民黨「從羊群變獅群」，現場氣氛熱烈，不過，引發最多討論的畫面，是坐在台下的前總統馬英九多次拭淚，情緒明顯激動。

對此，資深媒體人黃暐瀚在《TVBS戰情室》中分析，馬英九哭成那樣，是因為他看見了國民黨重新執政的曙光。黃指出，國民黨連續三次大選（2016、2020、2024）皆未能重返執政，如今馬英九將目光放在2028年，「他在鄭麗文身上，看見了一個敢於論述、勇於擁抱九二共識、延續他政治路線的人，這正是他期待的希望。」

黃暐瀚認為，鄭麗文強調「獅群精神」與組織擴張的企圖，象徵國民黨企圖重振士氣。她要求每位黨代表在任期內吸收100名新黨員，期望讓藍軍支持基礎再度壯大，也因此馬英九在現場的落淚，某種程度代表了他對黨的未來，重新燃起期待。

不過，鄭麗文剛上任就要面對國民黨的龐大財務問題。依國民黨今年度決算書來看，負債總額21億2016萬元，含短期借款3000萬元，流動負債20億9016萬元，主要是應付退職金。

收入方面，股利收入6億餘元，但遭黨產會處分不得收取，如數提列損失，實質收入5億6370萬元，實質支出5億3800萬元，餘絀2484萬元，期末累積餘絀為負18億7000萬餘元。國民黨資產總額237億元，但受黨產會處分限制，實際可運用資產僅5億6440萬元。