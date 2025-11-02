鄭麗文擬啟動下鄉 號召支持者入黨、布局地方選戰

國民黨主席鄭麗文正式上任，國民黨進入全新局面，黨內人士表示，鄭麗文計畫走訪22縣市，深入地方，除了親自號召更多支持者入黨外，也將到各地了解、掌握狀況，為2026年地方選戰的相關提名作業，預做準備。

國民黨昨天召開全國代表大會，鄭麗文正式就任黨主席，鄭麗文在致詞時喊話，國民黨要把最壞的時代變成最好的時代，也要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，更要黨代表每人找100人入黨，並成為黨的最佳傳聲筒與助選員。

由於前國民黨主席朱立倫日前帶領黨務一級主管、各地方黨部主委總辭，鄭麗文近日積極徵詢、布局各縣市黨部主委人事，同時為2026地方選戰做準備。據了解，國民黨預計在明天正式對外公布各地方黨部主委人事，以及部分中央黨部黨務人事。

黨內人士今天表示，鄭麗文上任後，首要任務就是贏下2026年的地方選戰，包括力守藍營執政的4都，以及向南進攻，爭取贏下南2都，也因此，鄭麗文計畫展開地方拜會之旅，了解各地縣市長、議員的提名狀況，進行相關的布局與協調等工作。

黨內人士說，除布局2026選戰外，鄭麗文也不只是拜託黨代表，幫忙號召支持者入黨，未來下鄉後也將化身為「行動黨主席」，親力親為號召更多支持者加入國民黨，目標就是要壯大國民黨的基本盤。

知情人士表示，國民黨在2026年有多個執政縣市的首長任期屆滿，部分縣市長屆滿的區域，也出現後繼人選尚未整合的狀況，但鄭麗文團隊已開始著手進行部分協調、整合的前置作業，目標就是做好在野整合，贏下2026地方選戰。