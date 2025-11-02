聽新聞
洪秀柱建議鄭麗文 依憲法處理兩岸議題

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇屈彥辰劉懿萱／台北報導
國民黨1日舉行全國代表大會，國民黨新任黨主席鄭麗文（右）與洪秀柱相擁。 記者曾原信／攝影
國民黨1日舉行全國代表大會，國民黨新任黨主席鄭麗文（右）與洪秀柱相擁。 記者曾原信／攝影

國民黨主席鄭麗文上任，國民黨前主席洪秀柱建議，用「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」處理兩岸議題，兩岸主權重疊、治權分開，既然未來目標是統一，怎麼做要有長期規畫，她認為有和平協議才是真正好的開始。

洪秀柱昨指出，前主席連戰破冰之旅，跟大陸國家主席習近平訂下五大願景，就剩下兩岸和平協議沒有達成，「兩岸現在只是停火，但如果簽訂和平協議，才是真正有好開始，也沒有戰爭」。如何在理性對等尊嚴下，談出未來要怎麼樣，是逐步要花時間談。

鄭麗文稱普亭不是獨裁者，國民黨副主席蕭旭岑表示，美國總統川普二月被問到一樣問題，也是一樣答案，為何這些人沒去指責川普？台灣在俄羅斯有代表處，俄烏戰爭以來，也跟俄羅斯買一千五百億石腦油，台灣是否把俄羅斯當獨裁國家？台灣不能變烏克蘭才是重點。

國民黨 鄭麗文 洪秀柱 中華民國憲法 兩岸人民關係條例 和平協議 連戰 主權 治權 習近平

鄭麗文就任國民黨主席：會開創百年兩岸和平

國民黨昨舉行全國代表大會，新任黨主席鄭麗文正式就任。鄭麗文表示，台海兵凶戰危，國民黨絕對會開創百年兩岸和平，她也表示，民進黨執政蔑視國會多數遊戲規則，將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危；國民黨會捍衛民主自由，她要讓國民黨從羊群變獅群，讓台灣重現善與正義。

兩岸路線牽動大選 鄭麗文任內最大挑戰

新任國民黨主席鄭麗文今天宣誓就職。黨內人士指出，黨內求新求變力道強，是鄭麗文助力，但面對2026、2028大選，其兩岸路...

新聞眼／鄭麗文帶領獅群第一課：團結內部、接軌民意

國民黨主席鄭麗文上任，宣示要帶領國民黨建立新秩序，把最壞的時代變成最好的時代，但在轉型過程中，首要面臨黨內團結、兩岸論述與財務困境三大挑戰；鄭麗文必須盡快整合內部、接軌民意，避免「獅群」淪為象徵，才能帶領國民黨力拚明年縣市長選舉與二○二八重返執政，成為真正領導國家的力量。

鄭麗文掀入黨潮 國民黨10天增800黨員

國民黨新主席鄭麗文當選後，掀起一波入黨潮，十天內超過八百名黨員入黨或回復黨籍；鄭麗文執掌國民黨，藍軍士氣振奮，但鄭麗文馬上要面對的是，國民黨逾廿一億元的負債。

鄭麗文接任國民黨主席 張善政：請她盡情發揮

國民黨主席鄭麗文今天接任，桃園市長張善政受訪表示，行程很早以前就約好因此無法出席，他已跟副主席親自請假。對於媒體詢問有何...

