洪秀柱建議鄭麗文 依憲法處理兩岸議題

國民黨主席鄭麗文上任，國民黨前主席洪秀柱建議，用「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」處理兩岸議題，兩岸主權重疊、治權分開，既然未來目標是統一，怎麼做要有長期規畫，她認為有和平協議才是真正好的開始。

洪秀柱昨指出，前主席連戰破冰之旅，跟大陸國家主席習近平訂下五大願景，就剩下兩岸和平協議沒有達成，「兩岸現在只是停火，但如果簽訂和平協議，才是真正有好開始，也沒有戰爭」。如何在理性對等尊嚴下，談出未來要怎麼樣，是逐步要花時間談。

鄭麗文稱普亭不是獨裁者，國民黨副主席蕭旭岑表示，美國總統川普二月被問到一樣問題，也是一樣答案，為何這些人沒去指責川普？台灣在俄羅斯有代表處，俄烏戰爭以來，也跟俄羅斯買一千五百億石腦油，台灣是否把俄羅斯當獨裁國家？台灣不能變烏克蘭才是重點。