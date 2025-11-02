鄭麗文帶領獅群第一課：團結內部、接軌民意

國民黨主席鄭麗文上任，宣示要帶領國民黨建立新秩序，把最壞的時代變成最好的時代，但在轉型過程中，首要面臨黨內團結、兩岸論述與財務困境三大挑戰；鄭麗文必須盡快整合內部、接軌民意，避免「獅群」淪為象徵，才能帶領國民黨力拚明年縣市長選舉與二○二八重返執政，成為真正領導國家的力量。

鄭麗文昨在全代會致詞慷慨激昂，在場黨代表無不振奮；然而，十五名藍營地方諸侯，只見台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科與台東縣長饒慶鈴；包括新北市長侯友宜、桃園市長張善政，甚至為視為藍營二○二八主要人選的台中市長盧秀燕都缺席。凸顯藍營內部的「團結」，仍是鄭麗文無法迴避的課題。

地方諸侯刻意與新主席保持距離，很難不讓人聯想與鄭麗文的兩岸論述有關。鄭麗文強調國民黨要開創百年兩岸和平，值得肯定，而鄭麗文未來也要努力找出主流民意可接受的兩岸論述，才能讓國民黨獲得更多的支持。

民進黨執政後「清算」國民黨，如今國民黨負債逾廿一億元，僅五億多資金可自由運用，鄭麗文接棒後，如何面對龐大的財務壓力，以及黨內還有一群身陷司法囹圄的黨工與志工，考驗她的「持家」功力。

鄭麗文帶領國民黨，儘管擔子沉重，但民進黨長期執政造成的民怨與施政疲態，提供國民黨重返執政契機。鄭麗文若能以智慧化解黨內部分人士對她的疑慮，並以穩健的兩岸與經貿路線爭取社會支持，明年九合一選舉乃至二○二八總統大選，藍營便有望取得勝果，把最壞的時代變成最好的時代。