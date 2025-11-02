聽新聞
0:00 / 0:00

鄭麗文帶領獅群第一課：團結內部、接軌民意

聯合報／ 本報記者鄭媁
國民黨1日舉行全國黨代表大會，新任黨主席鄭麗文（中）宣示就職後與黨工合影。 記者許正宏／攝影
國民黨1日舉行全國黨代表大會，新任黨主席鄭麗文（中）宣示就職後與黨工合影。 記者許正宏／攝影

國民黨主席鄭麗文上任，宣示要帶領國民黨建立新秩序，把最壞的時代變成最好的時代，但在轉型過程中，首要面臨黨內團結、兩岸論述與財務困境三大挑戰；鄭麗文必須盡快整合內部、接軌民意，避免「獅群」淪為象徵，才能帶領國民黨力拚明年縣市長選舉與二○二八重返執政，成為真正領導國家的力量。

鄭麗文昨在全代會致詞慷慨激昂，在場黨代表無不振奮；然而，十五名藍營地方諸侯，只見台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科與台東縣長饒慶鈴；包括新北市長侯友宜、桃園市長張善政，甚至為視為藍營二○二八主要人選的台中市長盧秀燕都缺席。凸顯藍營內部的「團結」，仍是鄭麗文無法迴避的課題。

地方諸侯刻意與新主席保持距離，很難不讓人聯想與鄭麗文的兩岸論述有關。鄭麗文強調國民黨要開創百年兩岸和平，值得肯定，而鄭麗文未來也要努力找出主流民意可接受的兩岸論述，才能讓國民黨獲得更多的支持。

民進黨執政後「清算」國民黨，如今國民黨負債逾廿一億元，僅五億多資金可自由運用，鄭麗文接棒後，如何面對龐大的財務壓力，以及黨內還有一群身陷司法囹圄的黨工與志工，考驗她的「持家」功力。

鄭麗文帶領國民黨，儘管擔子沉重，但民進黨長期執政造成的民怨與施政疲態，提供國民黨重返執政契機。鄭麗文若能以智慧化解黨內部分人士對她的疑慮，並以穩健的兩岸與經貿路線爭取社會支持，明年九合一選舉乃至二○二八總統大選，藍營便有望取得勝果，把最壞的時代變成最好的時代。

國民黨 鄭麗文 藍營 重返執政 大選 九合一選舉 兩岸論述 黨主席 蔣萬安 張善政

延伸閱讀

接受法新社專訪 鄭麗文：台灣非提款機 美國期望遠超合理承受範圍

鄭麗文展現改革氣勢 他批同時間綠營卻派高薪實習生掌台肥

交接黨主席藍4都僅到蔣萬安 鄭麗文：沒來的有通電話 大家心相通

鄭麗文稱新北市長國民黨會提名 黃國昌：民眾對聯合政府有高度共識

相關新聞

兩岸路線牽動大選 鄭麗文任內最大挑戰

新任國民黨主席鄭麗文今天宣誓就職。黨內人士指出，黨內求新求變力道強，是鄭麗文助力，但面對2026、2028大選，其兩岸路...

鄭麗文帶領獅群第一課：團結內部、接軌民意

國民黨主席鄭麗文上任，宣示要帶領國民黨建立新秩序，把最壞的時代變成最好的時代，但在轉型過程中，首要面臨黨內團結、兩岸論述與財務困境三大挑戰；鄭麗文必須盡快整合內部、接軌民意，避免「獅群」淪為象徵，才能帶領國民黨力拚明年縣市長選舉與二○二八重返執政，成為真正領導國家的力量。

鄭麗文掀入黨潮 國民黨10天增800黨員

國民黨新主席鄭麗文當選後，掀起一波入黨潮，十天內超過八百名黨員入黨或回復黨籍；鄭麗文執掌國民黨，藍軍士氣振奮，但鄭麗文馬上要面對的是，國民黨逾廿一億元的負債。

鄭麗文就任國民黨主席：會開創百年兩岸和平

國民黨昨舉行全國代表大會，新任黨主席鄭麗文正式就任。鄭麗文表示，台海兵凶戰危，國民黨絕對會開創百年兩岸和平，她也表示，民進黨執政蔑視國會多數遊戲規則，將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危；國民黨會捍衛民主自由，她要讓國民黨從羊群變獅群，讓台灣重現善與正義。

鄭麗文接任國民黨主席 張善政：請她盡情發揮

國民黨主席鄭麗文今天接任，桃園市長張善政受訪表示，行程很早以前就約好因此無法出席，他已跟副主席親自請假。對於媒體詢問有何...

鄭麗文稱新北市長國民黨會提名 黃國昌：民眾對聯合政府有高度共識

國民黨新任黨主席鄭麗文今天上任，針對新北市長還是會推出自己的人選，黃國昌表示，鄭麗文代表國民黨，當然會希望新北市長是由國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。