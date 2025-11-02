鄭麗文就任國民黨主席：會開創百年兩岸和平

國民黨昨舉行全國代表大會，新任黨主席鄭麗文正式就任。鄭麗文表示，台海兵凶戰危，國民黨絕對會開創百年兩岸和平，她也表示，民進黨執政蔑視國會多數遊戲規則，將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危；國民黨會捍衛民主自由，她要讓國民黨從羊群變獅群，讓台灣重現善與正義。

盧秀燕、張善政、侯友宜缺席全代會

鄭麗文當選國民黨主席後基層士氣高昂，昨天全代會前總統馬英九、立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科與多位藍委與會。台中市長盧秀燕、桃園市長張善政、新北市長侯友宜缺席，鄭麗文選黨主席的競爭對手前副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中則未受邀。

前主席吳伯雄監誓，鄭麗文從卸任主席朱立倫手中接下印信。朱立倫致詞說，國民黨是大家庭，「只有團結一條路」，未來鄭帶領下，國民黨能更好更強。

批民進黨正侵蝕民主法治

鄭麗文致詞表示，這是一個最壞的時代，台海兵凶戰危，過去長期遵守奉行的世界經貿遊戲規則，正激烈重大變化中，不僅有來自外部挑戰，內部在民進黨長期執政下，主政者正在一點點侵蝕民主法治社會。

鄭麗文說，執政黨不惜將司法作為打擊異己的工具，台灣安全隨時可能爆發戰爭威脅，國民黨在這樣的時代如何振衰起弊、撥亂反正，是所有台灣人民憂心關切的。她向人民許諾，國民黨絕對會捍衛民主自由、重新創造經濟奇蹟、開創百年兩岸和平；國民黨要把最壞的時代變成最好的時代。

馬英九、吳伯雄感動落淚

她強調，民進黨多年來將台灣四分五裂，政治惡鬥導致廿、卅年空轉，國民黨不是狼群，不是以暴制暴、第二個民進黨，國民黨要建立新秩序，照顧所有弱勢，要成為獅群，讓台灣重現善與正義。鄭麗文此言一出，台下黨代表鼓掌叫好聲不斷，馬英九更當場感動拭淚。

聽鄭麗文致詞，台下的前總統馬英九（左起）、國民黨前主席吳伯雄感動落淚。圖／截自udn

鄭麗文致詞歷時約十五分鐘，全程不看稿。她也當場交付黨代表任務，未來四年每人要找到一百人入黨，勉勵大家成為黨的最佳傳聲筒與助選員。

對於盧秀燕、侯友宜、張善政缺席，鄭麗文說，大家不需有太多聯想，無法出席的縣市長前天都有致電，她理解縣市長有繁忙的政務必須努力，大家的心都是相通的，黨中央會永遠做他們最堅實後盾，「我們的心情、互相溝通完全沒問題。」