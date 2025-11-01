卸任副主席 連勝文：肩上大鎖解開「對得起國民黨了」

國民黨副主席連勝文今正式卸任，他在臉書發表感言，表示卸下重擔之後，「我相信我已經對得起這個黨了！」從今後海闊天空、任他遨遊，應該可以開始他快意人生的日子了。也用歌曲「Golden」祝福所有仍在第一線奮戰的戰友們。

連勝文指出，今早國民黨全代會在台上頒發主席當選證書後，走下台時突然覺得肩膀輕了，好像一把夾在他肩頸上的大鎖突然解開了，回家後，不知是因為在兩日間來回曼谷太累，還是因壓力放鬆了，在白天從來無法睡覺的他居然昏睡過去。

連勝文說，在他人生下半場剛開始的4年中擔任國民黨副主席，希望回報這個曾經栽培他的黨，而這四年中也充分體會何謂在「夾縫中求生存」，也鍛練他「打落牙齒和血吞」的耐力。尤其是面對綠營媒體打手及網路鷹犬的汙蔑時，常需忍辱負重，顧全大局，從今後海闊天空、任他遨遊，應該可以開始他快意人生的日子了。

連勝文說，感謝各行各業的許多朋友及長輩，不嫌棄他越來越厚的臉皮，總是在關鍵的時候對黨伸出援手；同時也要感謝許多在低潮時給予鼓勵及支持的黨內外朋友。他也要感謝朱立倫主席，讓他見證也參與許多國民黨的關鍵時刻，其中令他印象最深刻的，就是朱立倫在本屆不分區立委提名時，堅守原則，杜絕任何金錢交易的傳聞，並提出國民黨近年來最亮眼的不分區名單，成就國民黨成為立法院最大黨，是最年輕的一黨，也是充滿了戰力的一黨！。

「我相信我已經對得起這個黨了！」未來的日子除了顧好家人及朋友外，他還是會持續支持與他共同奮戰的一群老戰友，畢竟在街頭巷戰培養出來的情感，絕不會因時空改變而受到影響。最後，此次接任的新主席是國民黨史上第二位女性黨主席，在此他用一首最近非常熱門的Netflix 影集— K-Pop Demon Hunters 的主題曲「Golden」，來祝福所有仍在第一線奮戰的戰友們，大家後會有期。