聽新聞
0:00 / 0:00

卸任副主席 連勝文：肩上大鎖解開「對得起國民黨了」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中國國民黨今天舉行全國黨代表大會，國民黨主席選監小組召集人連勝文（右）將當選證書交給新任黨主席鄭麗文（左）。記者許正宏／攝影
中國國民黨今天舉行全國黨代表大會，國民黨主席選監小組召集人連勝文（右）將當選證書交給新任黨主席鄭麗文（左）。記者許正宏／攝影

國民黨副主席連勝文今正式卸任，他在臉書發表感言，表示卸下重擔之後，「我相信我已經對得起這個黨了！」從今後海闊天空、任他遨遊，應該可以開始他快意人生的日子了。也用歌曲「Golden」祝福所有仍在第一線奮戰的戰友們。

連勝文指出，今早國民黨全代會在台上頒發主席當選證書後，走下台時突然覺得肩膀輕了，好像一把夾在他肩頸上的大鎖突然解開了，回家後，不知是因為在兩日間來回曼谷太累，還是因壓力放鬆了，在白天從來無法睡覺的他居然昏睡過去。

連勝文說，在他人生下半場剛開始的4年中擔任國民黨副主席，希望回報這個曾經栽培他的黨，而這四年中也充分體會何謂在「夾縫中求生存」，也鍛練他「打落牙齒和血吞」的耐力。尤其是面對綠營媒體打手及網路鷹犬的汙蔑時，常需忍辱負重，顧全大局，從今後海闊天空、任他遨遊，應該可以開始他快意人生的日子了。

連勝文說，感謝各行各業的許多朋友及長輩，不嫌棄他越來越厚的臉皮，總是在關鍵的時候對黨伸出援手；同時也要感謝許多在低潮時給予鼓勵及支持的黨內外朋友。他也要感謝朱立倫主席，讓他見證也參與許多國民黨的關鍵時刻，其中令他印象最深刻的，就是朱立倫在本屆不分區立委提名時，堅守原則，杜絕任何金錢交易的傳聞，並提出國民黨近年來最亮眼的不分區名單，成就國民黨成為立法院最大黨，是最年輕的一黨，也是充滿了戰力的一黨！。

「我相信我已經對得起這個黨了！」未來的日子除了顧好家人及朋友外，他還是會持續支持與他共同奮戰的一群老戰友，畢竟在街頭巷戰培養出來的情感，絕不會因時空改變而受到影響。最後，此次接任的新主席是國民黨史上第二位女性黨主席，在此他用一首最近非常熱門的Netflix 影集— K-Pop Demon Hunters 的主題曲「Golden」，來祝福所有仍在第一線奮戰的戰友們，大家後會有期。

國民黨 連勝文 朋友

延伸閱讀

朱立倫卸任演說：感謝黨栽培 鄭麗文帶領黨會更強更好

朱立倫黨主席謝幕 黨部細數二次選戰、反惡罷、組織再造成果

連勝文賣12年愛車怨「國民黨太窮」 曝2兒子舉動惹蔡依珊尖叫

大陸訂台灣光復紀念日 朱立倫：台灣是中華民國光復的

相關新聞

鄭麗文就任國民黨主席：會開創百年兩岸和平

國民黨昨舉行全國代表大會，新任黨主席鄭麗文正式就任。鄭麗文表示，台海兵凶戰危，國民黨絕對會開創百年兩岸和平，她也表示，民進黨執政蔑視國會多數遊戲規則，將司法作為打擊異己的工具，台灣民主岌岌可危；國民黨會捍衛民主自由，她要讓國民黨從羊群變獅群，讓台灣重現善與正義。

新聞眼／鄭麗文帶領獅群第一課：團結內部、接軌民意

國民黨主席鄭麗文上任，宣示要帶領國民黨建立新秩序，把最壞的時代變成最好的時代，但在轉型過程中，首要面臨黨內團結、兩岸論述與財務困境三大挑戰；鄭麗文必須盡快整合內部、接軌民意，避免「獅群」淪為象徵，才能帶領國民黨力拚明年縣市長選舉與二○二八重返執政，成為真正領導國家的力量。

洪秀柱建議鄭麗文 依憲法處理兩岸議題

國民黨主席鄭麗文上任，國民黨前主席洪秀柱建議，用「中華民國憲法」跟「兩岸人民關係條例」處理兩岸議題，兩岸主權重疊、治權分開，既然未來目標是統一，怎麼做要有長期規畫，她認為有和平協議才是真正好的開始。

鄭麗文掀入黨潮 國民黨10天增800黨員

國民黨新主席鄭麗文當選後，掀起一波入黨潮，十天內超過八百名黨員入黨或回復黨籍；鄭麗文執掌國民黨，藍軍士氣振奮，但鄭麗文馬上要面對的是，國民黨逾廿一億元的負債。

卸任副主席 連勝文：肩上大鎖解開「對得起國民黨了」

國民黨副主席連勝文今正式卸任，他在臉書發表感言，表示卸下重擔之後，「我相信我已經對得起這個黨了！」從今後海闊天空、任他遨...

兩岸路線牽動大選 鄭麗文任內最大挑戰

新任國民黨主席鄭麗文今天宣誓就職。黨內人士指出，黨內求新求變力道強，是鄭麗文助力，但面對2026、2028大選，其兩岸路...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。