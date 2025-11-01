兩岸路線牽動大選 鄭麗文任內最大挑戰

快訊

中央社／ 台北1日電
國民黨新任黨主席鄭麗文1日在國民黨第22屆第1次全國代表大會宣誓就職並發表演講。法新社 法新社
新任國民黨主席鄭麗文今天宣誓就職。黨內人士指出，黨內求新求變力道強，是鄭麗文助力，但面對2026、2028大選，其兩岸路線主張，也成為黨內憂慮來源，將挑戰她如何取得黨內不同勢力的平衡，帶領國民黨重返執政。

國民黨今天召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文率全體第22屆黨代表宣誓就職，開啟國民黨的鄭麗文時代。

黨內人士指出，國民黨已在野9年，黨員熱切盼望能夠重返執政，鄭麗文敢講、敢衝的戰鬥形象，符合多數黨員的期待。不少人都盼望鄭麗文可以像過去擔任立委時、或是像在政論節目時，高聲批判、監督執政黨。

黨內人士表示，今天在全代會中，鄭麗文不管是在致詞、或是主持全代會通過副主席等任命案，都獲得全場黨代表熱烈鼓掌回應，顯見獲得很多支持，鄭麗文也必須在短時間內拿出成果，回應黨員訴求。

黨內人士指出，鄭麗文符合黨員想世代交替的期待，因而獲得多數自主黨員的支持，然而當選後啟用的黨務人事，包括副主席李乾龍、季麟連、張榮恭及蕭旭岑等人，都非新面孔而引發外界質疑；雖然延攬國民黨立委吳宗憲、牛煦庭等黨內新一代參與黨務，但未來黨內決策能否納入新一代的聲音，仍有待觀察。

鄭麗文任期4年，將經歷2026、2028大選兩場大選，她的黨主席作為，攸關國民黨能否重返執政。藍營地方人士表示，2026地方選舉是鄭麗文的第一道大考，鄭麗文雖喊出黨中央是所有藍營地方的後盾，但她被質疑兩岸路線較為親中，再加上近期接受德國之聲專訪稱俄國總統普丁不是獨裁者，這些言論引發社會不同意見，也讓黨內產生憂慮，包括前中廣董事長趙少康先前都呼籲鄭麗文要降低親中色彩。

相關人士指出，從今天部分藍營地方首長缺席全代會，就有人解讀黨內存在觀望氣氛。面對未來兩場大選，鄭麗文最重要的是如何在深藍和中間路線取得平衡，完成黨內說服的工作，將全黨整合再一起，如此才有與民眾黨協調的空間，否則將落得「對內喬不定，對外談不攏」，蠟燭兩頭燒的局面。

不過，藍營人士認為，鄭麗文今天就職致詞時，未談及兩岸關係，似乎也嗅到了些許氛圍。

此外，不具名的國民黨立委表示，鄭麗文雖曾擔任過立委，但現在立院生態明顯與過去不同，而且本屆國民黨立委大換血，勢必要花時間跟黨籍立委溝通，彼此會有一段磨合期。

這位立委指出，立法院目前就是國民黨的主戰場，在民意及議題快速流動的立法院，鄭麗文應尊重黨團對於各項議題攻防的共識，不能夠強出頭，如何整合黨中央和立院黨團，也是鄭麗文上任後的考驗。

鄭麗文 國民黨 大選

