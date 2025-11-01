鄭麗文接任國民黨主席 張善政：請她盡情發揮
國民黨主席鄭麗文今天接任，桃園市長張善政受訪表示，行程很早以前就約好因此無法出席，他已跟副主席親自請假。對於媒體詢問有何就任祝福，張善政說「我想就請她盡情發揮」。
中國國民黨今天召開第22屆第1次全國代表大會，新任黨主席鄭麗文率全體第22屆黨代表宣誓就職，包含前總統馬英九、前黨主席吳伯雄、洪秀柱、立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、前副主席林豐正、曾永權等人，都出席與會。
張善政未出席全代會，他接受媒體聯訪時表示，今天由於週末行程滿滿，而且很早以前都已經約好了，因此無法出席，他已經跟副主席通過電話親自請假。對於媒體詢問對於新主席就任有什麼祝福，張善政說「我想就請她盡情發揮」。
