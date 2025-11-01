鄭麗文稱新北市長國民黨會提名 黃國昌：民眾對聯合政府有高度共識

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨新任黨主席鄭麗文今天上任，針對新北市長還是會推出自己的人選，黃國昌表示，鄭麗文代表國民黨，當然會希望新北市長是由國民黨提名的人選，這無可厚非。記者江婉儀／攝影
國民黨新任黨主席鄭麗文今天上任，針對新北市長還是會推出自己的人選，黃國昌表示，鄭麗文代表國民黨，當然會希望新北市長是由國民黨提名的人選，這無可厚非。記者江婉儀／攝影

國民黨新任黨主席鄭麗文今天上任，針對新北市長還是會推出自己的人選，黃國昌表示，鄭麗文代表國民黨，當然會希望新北市長是由國民黨提名的人選，這無可厚非，相信絕大多數的民眾，對於聯合政府的理念跟推出最強的人選，不要讓民進黨繼續專制獨裁下去，大家都有相當高的共識。

黃國昌表示，對於政黨合作，民眾黨一直有最大的誠意跟善意，沒有非誰不可，透過公平公開的程序，找到最好、最強的，最符合民眾期待的人選，讓民眾最能支持，這就是台灣民主政治的常態。

被問及安排何時跟鄭麗文見面，黃國昌表示，到目前還沒接到國民黨或是鄭主席的相關訊息，大家真的不要急，鄭麗文剛就任主席，他代表民眾黨先恭喜，就任黨主席後，有很多事情要忙碌，跟其他政黨有關於聯合政府議題，大家進一步坐下來，相互交換意見討論，這都是期待的方向，隨時展開歡迎的雙臂。

黃國昌表示，看鄭麗文跟國民黨的朋友，什麼時候有空，相信在國會裡面的溝通，已經非常的運作很順暢，像昨天也一直跟傅崐萁、羅智強針對法案推進交換意見。

菱傳媒社長陳申青昨日發信向讀者告別，黃國昌表示，事情很簡單，錢燒完了，就收起來，大股東台鋼好像也有投資鏡電視，虧損狀況好像也更嚴重，也聽說台鋼不會一直把錢丟到這個無底洞，媒體經營就是錢燒完了就關門，鏡電視恐怕虧損的狀況，財報比菱傳媒更慘吧。

鄭麗文 國民黨 黃國昌

